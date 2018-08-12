В Узбекистане появилась Федерация электронного спорта

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В Узбекистане Федерация виртуальных спортивных игр и киберфутбола сменила название на Федерацию электронного спорта.

«Руководители организации пересмотрели устав, внесли необходимые коррективы, изменили цели и задачи и расширили свою деятельность, тем самым делая шаг в новый этап развития», — сообщает пресс-служба НОК.

С новым именем 6 августа федерация прошла регистрацию в списке Министерства юстиции.