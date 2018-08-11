В России продают единственную в мире шапку из шерсти мамонта

Она стоит около $10 000 и снабжена сертификатом подлинности. Но очень колется.

Владельцем шапки является 44-летний строитель из Якутска Владимир Аммосов: «Мой дядя насобирал целый пакет шерсти мамонта в селе Казачьем, а потом продал мне. Я долго думал, что бы с ней сделать и решил изготовить шапку. В Якутии мы делаем традиционные шапки из шерсти лошадей, почему бы не попробовать мамонта?» Аммосов передал шерсть профессиональному мастеру, который и изготовил шапку.