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15:42 (мск), источник: Моя Планета

В России продают единственную в мире шапку из шерсти мамонта

Она стоит около $10 000 и снабжена сертификатом подлинности. Но очень колется.

Она стоит около $10 000 и снабжена сертификатом подлинности. Но очень колется.

Владельцем шапки является 44-летний строитель из Якутска Владимир Аммосов: «Мой дядя насобирал целый пакет шерсти мамонта в селе Казачьем, а потом продал мне. Я долго думал, что бы с ней сделать и решил изготовить шапку. В Якутии мы делаем традиционные шапки из шерсти лошадей, почему бы не попробовать мамонта?» Аммосов передал шерсть профессиональному мастеру, который и изготовил шапку.

Подлинность шерсти была подтверждена директором якутского музея мамонтов Семеном Григорьевым, сообщает The Siberian Times. Он опробовал шапку сам и поделился своими впечатлениями: «Это самая колючая шапка, что я когда-либо надевал. Она ничем не пахнет, по сравнению, скажем, с зубрами шерсть мамонта очень жесткая». Шапка выполнена в традиционном якутском стиле: их носят мужчины во время национальных праздников.

В России продают единственную в мире шапку из шерсти мамонта
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