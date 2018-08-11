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16:11 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Пентагон планирует разработать альтернативу GPS

Пентагон в рамках развития космических войск США займется разработкой альтернативных систем глобального позиционирования и навигации, которые будут использоваться там, где не работает спутниковая система GPS.

Источник: AP 2018

Планы оборонного ведомства приводятся в отчете Пентагона о перспективах развития американских космических сил. О каких конкретно системах идет речь и в какие сроки они могут быть разработаны, Пентагон не уточняет.

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Согласно документу, военные США намерены создать четыре подразделения в министерстве космических сил: агентство по развитию космоса, космические силы реагирования, боевое командование, а также департамент, объединяющий ряд вспомогательных структур. В задачи последнего будут входить: рекрутинг, финансовый менеджмент, логистика, найм сотрудников.

Президент США Дональд Трамп 18 июня дал поручение сформировать национальные военно-космические силы. Вице-президент США Майк Пенс позднее заявил, что к 2020 году США сформируют в структуре Пентагона министерство космических сил.

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