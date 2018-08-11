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15:35 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Найден самый роскошный поезд в Индии (фото)

Постояльцы отеля на колесах чувствуют себя по-королевски.

В крупнейшем индийском штате Раджастхане, расположенном на северо-западе страны, курсирует необычный поезд «Махараджа-экспресс».

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Роскошный отель на колесах проезжает по сельской местности, останавливаясь в таких ключевых туристических местах, как Удайпур, Джодхпур, Джайпур, Национальный парк «Рантхамбор» и Тадж-Махал. Этот маршрут он преодолевает за 8 дней.

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В поезде-отеле все направлено на то, чтобы его постояльцы чувствовали себя по-королевски: роскошные интерьеры, блюда от шеф-повара и впечатляющее количество обслуживающего персонала.

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В каждом номере — современные удобства, такие как ЖК-телевизоры, кровати размера king-size и ванная комната.

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Президентский люкс занимает один отдельный вагон. В нем две спальни, гостиная и ванная.

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Поезд состоит из 23 вагонов и может принять до 88 гостей одновременно. Для пассажиров работают два вагона-ресторана, два бара и лаунж-зона.

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Прокатиться в таком поезде — недешевое удовольствие. Но все же он привлекает многих туристов со всех стран мира. Особой популярностью «Махараджа-экспресс» пользуется у британцев.

Главной проблемой для поезда остается перегруженность индийской железной дороги, самой большой в мире. Из-за этого поезд-отель часто отстает от графика.

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