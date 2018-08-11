Найден самый роскошный поезд в Индии (фото)
Постояльцы отеля на колесах чувствуют себя
Постояльцы отеля на колесах чувствуют себя
В крупнейшем индийском штате Раджастхане, расположенном на
Роскошный отель на колесах проезжает по сельской местности, останавливаясь в таких ключевых туристических местах, как Удайпур, Джодхпур, Джайпур, Национальный парк «Рантхамбор» и
В
В каждом номере — современные удобства, такие как
Президентский люкс занимает один отдельный вагон. В нем две спальни, гостиная и ванная.
Поезд состоит из 23 вагонов и может принять до 88 гостей одновременно. Для пассажиров работают два
Прокатиться в таком поезде — недешевое удовольствие. Но все же он привлекает многих туристов со всех стран мира. Особой популярностью «Махараджа-экспресс» пользуется у британцев.
Главной проблемой для поезда остается перегруженность индийской железной дороги, самой большой в мире.
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