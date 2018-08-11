Узбекские повара продемонстрировали свой талант на фестивале в Турции

Как рассказал генеральный директор Центра национальной кулинарии Азербайджана, президент Национальной ассоциации кулинаров, профессор Таир Амирасланов, фестиваль начался парадом кулинаров, а затем гостям были представлены блюда, приготовленные участниками.

Каждый участник по правилам соревнования получил черный ящик с продуктами, из которых следовало приготовить три блюда в течение 20 минут. Каждое из них оценивалось по 100-бальной шкале.