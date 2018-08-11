В Крыму «Ночные волки» устроили выставку своей техники
Возле нового терминала аэропорта проходит выставка мотоклуба «Ночные волки».
Возле нового терминала аэропорта проходит выставка мотоклуба «Ночные волки».
— Гости аэропорта фотографируются и изучают легендарного «Безумного Макса» — автомобиль на базе ЗИЛа-133, созданного по мотивам культового блокбастера, — сообщает
На площадке также можно потрогать руками и запечатлеть себя рядом с инсталляционной техникой, которую байкеры используют для различных шоу и мероприятий.
Желающих увидеть воочию диковинки нашлось немало.
Игорь Лаптев, директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ООО «Международный аэропорт «Симферополь» отмечает:
— На территории нового терминала аэропорта мероприятие такого формата проходят первый раз. И мы рады, что нашим пассажирам и жителям полуострова выставка техники пришлась по душе.