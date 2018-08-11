В Крыму «Ночные волки» устроили выставку своей техники

— Гости аэропорта фотографируются и изучают легендарного «Безумного Макса» — автомобиль на базе ЗИЛа-133, созданного по мотивам культового блокбастера, — сообщает пресс-служба ООО «Международный аэропорт «Симферополь». — Кроме того, на выставке представлены более 20 моделей мотоциклов со всего мира.

На площадке также можно потрогать руками и запечатлеть себя рядом с инсталляционной техникой, которую байкеры используют для различных шоу и мероприятий.

Желающих увидеть воочию диковинки нашлось немало.

Игорь Лаптев, директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ООО «Международный аэропорт «Симферополь» отмечает: