Умер известный белорусский философ и писатель, создатель журнала «Беларуская думка» Владимир Величко

Источник: БЕЛТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский философ, публицист и писатель, создатель журнала «Беларуская думка» Владимир Величко умер на 75-м году жизни. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Союзе писателей Беларуси.

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В последние годы Владимир Величко работал в редакции журнала «Белая вежа» — органа Союза писателей Союзного государства. Но в истории журналистики суверенной Беларуси он остался прежде всего как создатель общественно-политического и научно-популярного журнала «Беларуская думка», редакцией которого руководил с 1991 по 2007 год. За этот период издание стало одним из самых авторитетных печатных средств массовой информации в стране. На его страницах публиковались и аналитические материалы по важнейшим социально-экономическим вопросам, актуальные научные статьи, яркая публицистика. С 2007 года редакция журнала стала структурным подразделением УП «БелТА».

«Смерть Владимира Павловича Величко — огромная потеря не только для журналистского и писательского сообщества нашей страны, — подчеркнула первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах. — Такие личности составляют гордость белорусского народа. Выдающиеся ум и талант, высокий профессионализм, неординарные человеческие качества снискали ему заслуженное уважение и авторитет в обществе».

Заслуги Владимира Величко были отмечены и на государственном уровне. Он был удостоен таких званий, как «Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь», «Лауреат Государственной премии Республики Беларусь».

Как рассказала Елена Стельмах, Владимир Величко стоял у истоков и такого издания писателей Беларуси и России, как литературно-художественный, духовно-просветительский и научный журнал «Белая вежа», являлся членом правления Союза писателей Беларуси. Он был отмечен авторитетной профессиональной премией Белорусского союза журналистов «Золотое перо», а затем входил в комитет по присуждению этой премии.

Родился Владимир Величко в деревне Мосевичи Пружанского района во время Великой Отечественной войны. Закончил факультет журналистики Белгосуниверситета. Также учился в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Осваивал целину в Казахстане, трудился в брестской газете «Заря», работал помощником первого секретаря ЦК КПБ Петра Машерова. В 1980-е годы возглавлял коллектив журнала «Коммунист Белоруссии».

Последним творческим достижением Владимира Величко стала книга «Петр Машеров. Беларусь — его песня и слава», увидевшая свет в 2018 году.