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18:47 (мск), источник: БЕЛТА

Умер известный белорусский философ и писатель, создатель журнала «Беларуская думка» Владимир Величко

Заслуги Владимира Величко были отмечены на государственном уровне. Он был удостоен таких званий, как «Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь», «Лауреат Государственной премии Республики Беларусь».

Источник: БЕЛТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский философ, публицист и писатель, создатель журнала «Беларуская думка» Владимир Величко умер на 75-м году жизни. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Союзе писателей Беларуси.

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В последние годы Владимир Величко работал в редакции журнала «Белая вежа» — органа Союза писателей Союзного государства. Но в истории журналистики суверенной Беларуси он остался прежде всего как создатель общественно-политического и научно-популярного журнала «Беларуская думка», редакцией которого руководил с 1991 по 2007 год. За этот период издание стало одним из самых авторитетных печатных средств массовой информации в стране. На его страницах публиковались и аналитические материалы по важнейшим социально-экономическим вопросам, актуальные научные статьи, яркая публицистика. С 2007 года редакция журнала стала структурным подразделением УП «БелТА».

«Смерть Владимира Павловича Величко — огромная потеря не только для журналистского и писательского сообщества нашей страны, — подчеркнула первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах. — Такие личности составляют гордость белорусского народа. Выдающиеся ум и талант, высокий профессионализм, неординарные человеческие качества снискали ему заслуженное уважение и авторитет в обществе».

Заслуги Владимира Величко были отмечены и на государственном уровне. Он был удостоен таких званий, как «Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь», «Лауреат Государственной премии Республики Беларусь».

Как рассказала Елена Стельмах, Владимир Величко стоял у истоков и такого издания писателей Беларуси и России, как литературно-художественный, духовно-просветительский и научный журнал «Белая вежа», являлся членом правления Союза писателей Беларуси. Он был отмечен авторитетной профессиональной премией Белорусского союза журналистов «Золотое перо», а затем входил в комитет по присуждению этой премии.

Родился Владимир Величко в деревне Мосевичи Пружанского района во время Великой Отечественной войны. Закончил факультет журналистики Белгосуниверситета. Также учился в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Осваивал целину в Казахстане, трудился в брестской газете «Заря», работал помощником первого секретаря ЦК КПБ Петра Машерова. В 1980-е годы возглавлял коллектив журнала «Коммунист Белоруссии».

Последним творческим достижением Владимира Величко стала книга «Петр Машеров. Беларусь — его песня и слава», увидевшая свет в 2018 году.

По предварительной информации Союза писателей Беларуси, прощание с умершим состоится в Минске в Доме литератора в понедельник, 13 августа.

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