В Светлом нашли пропавшую 7 августа 15-летнюю школьницу

Девочку нашли в Светлом днём 11 августа, 15-летняя Алина гуляла и не сообщала о своём местонахождении родителям. Подростка передали родителям после профилактической беседы. Полицейские установили, что за время отсутствия в отношении девочки противоправных действий не происходило.