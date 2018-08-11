Таможенная служба объяснила причину огромных очередей на КПП «Паланка» и «Тудора»

Источник: Noi.md

Об этом сообщает Таможенная служба Молдовы, цитируемая новостным порталом Noi.md.

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Как говорится в сообщении, база данных таможенной службы Украины не работала с 22:00 до 09:15, в связи с чем пришлось заполнять документы вручную, что занимает больше времени на обработку.

В то же время на совместном КПП «Паланка» очереди транспортных средств образовались уже к.

04:00, некоторые автомобили были перенаправлены на таможенный пост «Тудора». В указанный отрезок времени сотрудники таможни работали в усиленном режиме для ускорения прохождения контроля.

Если в «Паланке» в любой другой субботний или воскресный день в час пик проверяется около 65−75 транспортных средств (в оба направления), то сегодня с 04:00 до 10:00 вручную было оформлено 45 транспортных средств.

Согласно полученной с территории информации, с 10:00 поток ожидающих своей очереди автомобилей начал уменьшаться, и сейчас КПП работает в нормальном режиме, без очередей.