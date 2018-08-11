Ряд лекарственных средств будут изъяты из аптек Р. Молдова

В то же время было приостановлено распространение 22 лекарственных средств с этим активным веществом, произведенных тем же производителем, в оптовые склады аптек и медицинских учреждений.

АЛМИ уточняет в пресс-релизе, что Европейское агентство медикаментов сделало предупреждение после выявления примесей, известных под названием N-нитрозодиметиламин (НДМА) в активном веществе Валсартан, выпускаемом китайским производителем Zhejiang Huahai Pharmaceuticals.