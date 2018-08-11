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17:29 (мск), источник: Noi.md

Ряд лекарственных средств будут изъяты из аптек Р. Молдова

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям (АЛМИ) отозвало с фармацевтического рынка все лекарственные средства с содержанием активного вещества Валсартан, выпускаемые китайским производителем Zheijang Huahai Pharmaceuticals Co. Ltd.

В то же время было приостановлено распространение 22 лекарственных средств с этим активным веществом, произведенных тем же производителем, в оптовые склады аптек и медицинских учреждений.

АЛМИ уточняет в пресс-релизе, что Европейское агентство медикаментов сделало предупреждение после выявления примесей, известных под названием N-нитрозодиметиламин (НДМА) в активном веществе Валсартан, выпускаемом китайским производителем Zhejiang Huahai Pharmaceuticals.

В Государственном перечне зарегистрированы еще 28 лекарственных средств, которые содержат активное вещество Валсартан, но произведенные другими производителями, в которых не присутствуют примеси, представляющие повышенный риск для здоровья. Лекарства с активным веществом Валсартан используются для лечения некоторых сердечнососудистых заболеваний.

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