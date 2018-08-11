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17:24 (мск), источник: Noi.md

За последние сутки оштрафованы около тысячи водителей

Нарушение правил дорожного движения привело к 10 дорожно-транспортным происшествиям, в результате которых одни человек погиб на месте и еще 16 получили различные травмы.

Источник: Noi.md

Об этом сообщает новостной портал Noi.md со ссылкой на данные Национального инспектората по патрулированию.

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За последние сутки в патрулировании национальных дорог было задействовано более 400 патрульных инспекторов.

Таким образом, за последние несколько часов более 1000 водителей совершили нарушения, из которых около 700 автомобилистов превысили предельно допустимую скорость, 14 были пойманы за вождением в нетрезвом состоянии, у восьми не было при себе водительских прав, а семеро были остановлены из-за затененных окон автомобилей.

Следует отметить, что эти нарушения в большинстве случаев приводят к серьезным ДТП, заканчивающихся гибелью и травмированием людей.

Сегодня машины-ловушки работают на трассах R1, R3, R6, M5, на улицах Н. Йорги и Дечебала в Бельцах и на Хынчештском шоссе и ул. Каля Ешилор в Кишиневе.

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