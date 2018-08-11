Хироси Исигуро создал андроида с лицом десятилетнего мальчика
Хироси Исигуро, известный разработкой реалистично выглядящих андроидов, создал нового робота.
Хироси Исигуро, известный разработкой реалистично выглядящих андроидов, создал нового робота.
Хироси Исигуро, известный разработкой реалистично выглядящих андроидов, создал нового робота. Он выглядит как десятилетний мальчик и правдоподобно копирует мимику человека, сообщает TechCrunch.
Над созданием реалистично выглядящих андроидов и гиноидов работает не так много инженеров и организаций. Отчасти это связано с тем, что реалистично воспроизвести человеческую мимику на лице робота достаточно сложно технически, поэтому такие роботы — сложные и дорогие устройства, которые пока что не находят коммерческого применения. Некоторые роботы всемирно известны — например, гиноид София. София умеет поддерживать беседу, выражать эмоции, шутит и даже говорит
Один из самых известных робототехников в этой сфере — профессор Осакского университета Хироси Исигуро, который участвовал в создании нескольких человекоподобных роботов и даже изготовил
Это человекоподобный робот с лицом десятилетнего мальчика, который оснащен парой рук и колесной платформой на асимметричных колесах — благодаря им робот в движении немного покачивается, имитируя движение человеческого тела при ходьбе.
В мимике Ибуки заложено не только проявление эмоций, но и «непроизвольные» движения, добавляющие реалистичности — робот моргает и немного двигает головой и глазами. Сам Исигуро считает, что подобные разработки важны, поскольку открывают возможности для естественного невербального общения роботов и людей.
Стоит отметить, что некоторые человекоподобные роботы все же находят коммерческое применение. Например, гиноид Аико Чихира, разработанный специалистами Toshiba, в 2015 году начал исполнять обязанности консультанта в одном из японских торговых центров.
Николай Воронцов.