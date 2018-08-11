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17:42 (мск), источник: N + 1

Хироси Исигуро создал андроида с лицом десятилетнего мальчика

Хироси Исигуро, известный разработкой реалистично выглядящих андроидов, создал нового робота.

Хироси Исигуро, известный разработкой реалистично выглядящих андроидов, создал нового робота. Он выглядит как десятилетний мальчик и правдоподобно копирует мимику человека, сообщает TechCrunch.

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Над созданием реалистично выглядящих андроидов и гиноидов работает не так много инженеров и организаций. Отчасти это связано с тем, что реалистично воспроизвести человеческую мимику на лице робота достаточно сложно технически, поэтому такие роботы — сложные и дорогие устройства, которые пока что не находят коммерческого применения. Некоторые роботы всемирно известны — например, гиноид София. София умеет поддерживать беседу, выражать эмоции, шутит и даже говорит по-русски, но даже устройства подобного уровня по-прежнему вызывают эффект «зловещей долины», поэтому инженеры продолжают работать над созданием более совершенных человекоподобных роботов.

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Почти человек: реалистичность этого робота озадачивает

Один из самых известных робототехников в этой сфере — профессор Осакского университета Хироси Исигуро, который участвовал в создании нескольких человекоподобных роботов и даже изготовил андроида-двойника. Теперь японский инженер опубликовал материалы, касающиеся своего нового проекта — андроида по имени Ибуки (Ibuki).

Это человекоподобный робот с лицом десятилетнего мальчика, который оснащен парой рук и колесной платформой на асимметричных колесах — благодаря им робот в движении немного покачивается, имитируя движение человеческого тела при ходьбе.

В мимике Ибуки заложено не только проявление эмоций, но и «непроизвольные» движения, добавляющие реалистичности — робот моргает и немного двигает головой и глазами. Сам Исигуро считает, что подобные разработки важны, поскольку открывают возможности для естественного невербального общения роботов и людей.

Стоит отметить, что некоторые человекоподобные роботы все же находят коммерческое применение. Например, гиноид Аико Чихира, разработанный специалистами Toshiba, в 2015 году начал исполнять обязанности консультанта в одном из японских торговых центров.

Николай Воронцов.

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