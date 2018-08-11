Погода не помешает москвичам наблюдать за самым красивым звездопадом года

РИАМО — 11 авг. В ночь с 12 на 13 августа в Москве сохранится безоблачная погода, что позволит москвичам наблюдать за самым красивым звездопадом года, сообщил РИАМО в субботу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В ночь с 12 на 13 августа состоится самый красивый звездопад года — максимум активности метеорного потока Персеиды. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 100 метеоров в час.

«Идеальные условия для наблюдения с 21 часа до 4 часов утра. Небо ясное, не будет ни облачка. Антициклон, никаких осадков, никаких облаков. Плюс к тому же на руку играет то, что будет новолуние — лунный свет минимальный», — сказал Тишковец.