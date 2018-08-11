Призраки и летающие предметы: где находятся самые аномальные зоны Беларуси
В Беларуси хватает аномалий: исследователи встречают чудеса и полтергейст, получают сообщения об огненных шарах, привидениях, НЛО и огромных змеях.
В Беларуси хватает аномалий: исследователи встречают чудеса и полтергейст, получают сообщения об огненных шарах, привидениях, НЛО и огромных змеях.
Sputnik обратился к белорусским
Команда энтузиастов «Уфоком» изучает все необъяснимое: работают с архивными данными, выезжают в «поля», чтобы лично убедиться в наличии аномалии, проводят анализы и замеры. Каждый занят своим делом, координатор проекта Илья Бутов — в большей степени полтергейстами и чудесами.
Основанием для выезда на «место» становятся обращения очевидцев, сообщения в СМИ, упоминания необычного в книгах. В одних случаях отправляются в
Устоявшегося алгоритма действий нет — есть много методик, которые применяются в зависимости от того, что изучается. Измеряют различные показатели с помощью приборов, расставляют видеокамеры, опрашивают очевидцев, а в некоторых случаях даже берут у членов экспедиции кровь на анализ и изучают состав фитоценоза (произрастающей на месте растительности).
Белорусские аномалии: огненные шары под
Как рассказывает Илья Бутов, в республике достаточно мест, где происходит
Место в деревне Нежевка, где были замечены круги прямо на огороде местной жительницы.
Например, на «охоту» за огненными шарами энтузиасты выезжали в минувшем году в близко расположенные маленькие деревеньки в
«Мы опросили местных и были шокированы: с этой аномалией там сталкивался буквально каждый человек. Примечательно, что в сводках наших предшественников ничего подобного в этой местности не фиксировалось», — вспомнил Бутов.
Аналогичное явление видели в известной в кругу специалистов Вилейской аномальной зоне — деревеньке вблизи местного водохранилища. «Но стоит учитывать, что ко многим водохранилищам привязана активность шаровых молний, Вилейское — не исключение. В любом случае, этот район выделяется — там их замечают чаще», — рассказал он.
НЛО на Полесье, полтергейст в Жодино и чудеса на западе страны
Некоторые необычные явления имеют локальную привязку. В частности, есть такие участки на Полесье: в нескольких районах было огромное количество наблюдений НЛО, с чем это связано — до сих пор неизвестно.
Проведение радиометрической съемки в Барановичском регионе.
«В Барановичском регионе несколько десятилетий назад произошло зависание НЛО и контакт с ним группы военных. С одной стороны, достоверный случай, с другой — противоречивый. Там случались и другие аномальные происшествия. Мы очень долго исследовали это место, но ответов на все вопросы так и не нашли», — рассказал энтузиаст.
Конкретную привязку к определенным регионам имеют и чудеса (в их числе так называемое обновление икон, появление ликов, миро- и кровоточение) — их замечают, в основном, на западе Беларуси и немного — в Гомельской и Могилевской областях на границе с Россией, притом их почти нет в центре страны и в Витебской области.
А вот для полтергейста не характерно четкое место. «Значимый случай произошел недавно в Жодино. Люди обратились к нам постфактум, так что непосредственно к пику активности мы не успели. Но на протяжении месяца белорусы делили квартиру с
В целом же, полтергейст в Беларуси фиксируют нечасто: по словам Бутова, крупные случаи с наблюдением привидений, перемещением предметов или самовозгоранием происходят раз в
Знак на окраине деревни. Как раз с этого места начинаются массовые наблюдения светящихся шаров Если мало: огромные змеи и круги на полях.
Менее развита в Беларуси криптозоология — наблюдение за необычными животными — тем не менее, экспедиции происходят ежегодно.
«Мы получали сообщения о весьма крупных змеях (голова у них размером с ребенка), но сведения о них датированы 1970-ми. Мы несколько раз искали таких на Полесье, но не обнаружили, однако собрали о них множество рассказов. Предположительно, они вымерли в результате мелиорации. В этом году мы будем исследовать болото, где замечали больших черных ящериц», — поделился планами энтузиаст.
Несколько раз приходилось выезжать и на сообщения о появлении кругов на полях. Много лет назад жительница деревни Нежевка (Слуцкий район) заметила такой ранним утром на собственном огороде: он возник ночью, не потревожив ни хозяйку, ни ее чуткую собаку.
По мнению энтузиаста, в последнее время аномальных феноменов стало меньше, чем в 1990-х. Связано это не только с цикличностью, а и с улучшением жизни населения: чем хуже живут люди и чем больше проблем есть в обществе, тем больше аномалий происходит.
«К тому же, в последнее время люди стали замкнутыми, об аномалиях не сообщают (особенно, о полтергейстах) — боятся прослыть сумасшедшими. Некоторые обращаются под впечатлением, а потом закрываются», — сетует он.
О необычных показателях на приборах
В некоторых случаях аномальные зоны удается обнаружить благодаря приборам, которые выдают нетипичные показатели. В уже упомянутом Барановичском регионе исследователи зафиксировали изменение почти всегда константного сопротивления вольфрама — при помощи особого датчика.
Церковь Казанской божьей матери, где было замечено сразу несколько аномальных явлений.
«Дело в том, что этот показатель не меняется при обычных условиях — он одинаков и при движении, и при различной температуре, в общем, должно произойти
Энтузиастам удавалось фиксировать также необычные показатели уровня электромагнитного поля на полтергейстах и около мироточащих икон. Собеседник агентства вспоминает: в церкви агрогородка Барколабово Могилевской области было замечено сразу несколько аномальных явлений — мироточила икона, служители столкнулись с призраком и периодически слышали песнопения в пустом храме.
«Мы приехали туда с комплексом приборов, измеряли разные показатели и зафиксировали повышенный уровень инфразвука, который воздействует на человека и может вызывать определенные видения (это давно подтвердили иностранные исследователи). Мы сравнили уровни в других церквях, по нашим предположениям, его может порождать особая конструкция местного храма. Неизвестно, намеренно или случайно создавался такой эффект», — поделился он.
Измерение уровней инфразвука в одной из белорусских церквей Куда белорусы едут за острыми ощущениями.
По словам Бутова, в Беларуси нет участков, куда люди массово ездят пощекотать нервы. А самые «раскрученные» места с привидениями — Несвижский и Мирский замки — никак нельзя считать аномальными зонами.
«Первый лично меня очень привлекает своей историей призрака, однако ничего аномального мы не фиксировали, хоть и ночевали там несколько раз, бывали в подземных ходах. Легенда о призраке Мирского замка лично кажется искусственной, и там мы тоже не замечали ничего сверхъестественного», — рассказал Илья Бутов.
Белорусы нередко обращаются к нему за советом, где переночевать ради острых ощущений — ищут дома с призраками.
В частности, упоминают заброшенный дом в деревне Городьки под Воложином: по легенде в 1920-х под ним были похоронены польские солдаты, которые теперь не позволят смельчаку провести тут ночь; говорят, даже в получившей участок семье трагически погибли все мужчины. Часто вспоминают участок дороги около деревни Стигане в Гродненской области, куда в прошлом году якобы вышел призрак. «А некоторые белорусы, которые хотят экстрима, выбирают традиционный способ — ходят ночью на кладбище», — поделился он.