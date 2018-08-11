Призраки и летающие предметы: где находятся самые аномальные зоны Беларуси

Источник: Sputnik.by

Sputnik обратился к белорусским исследователям-энтузиастам, которые ищут в родной стране аномалии самого разного толка: выяснили, где в Беларуси увидеть чудо или встретить НЛО и как их исследовать.

Команда энтузиастов «Уфоком» изучает все необъяснимое: работают с архивными данными, выезжают в «поля», чтобы лично убедиться в наличии аномалии, проводят анализы и замеры. Каждый занят своим делом, координатор проекта Илья Бутов — в большей степени полтергейстами и чудесами.

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Основанием для выезда на «место» становятся обращения очевидцев, сообщения в СМИ, упоминания необычного в книгах. В одних случаях отправляются в развед-поездку — для фиксации аномального случая. В других — в экспедицию ради углубленного многодневного изучения.

Устоявшегося алгоритма действий нет — есть много методик, которые применяются в зависимости от того, что изучается. Измеряют различные показатели с помощью приборов, расставляют видеокамеры, опрашивают очевидцев, а в некоторых случаях даже берут у членов экспедиции кровь на анализ и изучают состав фитоценоза (произрастающей на месте растительности).

Белорусские аномалии: огненные шары под Буда-Кошелево и Вилейкой

Как рассказывает Илья Бутов, в республике достаточно мест, где происходит что-то необычное. «Аномальные зоны действуют циклично: то возникают, то пропадают: то есть могут быть активны на протяжении какого-то времени, а потом просто исчезнуть», — поделился он.

Место в деревне Нежевка, где были замечены круги прямо на огороде местной жительницы.

Например, на «охоту» за огненными шарами энтузиасты выезжали в минувшем году в близко расположенные маленькие деревеньки в Буда-Кошелевском районе Гомельской области. Сперва огненные столбы с шарами внутри в одном и том же месте несколько раз заметили местные охотники в прибор ночного видения, позже аналогичные сообщения поступили из населенного пункта по соседству.

«Мы опросили местных и были шокированы: с этой аномалией там сталкивался буквально каждый человек. Примечательно, что в сводках наших предшественников ничего подобного в этой местности не фиксировалось», — вспомнил Бутов.

Аналогичное явление видели в известной в кругу специалистов Вилейской аномальной зоне — деревеньке вблизи местного водохранилища. «Но стоит учитывать, что ко многим водохранилищам привязана активность шаровых молний, Вилейское — не исключение. В любом случае, этот район выделяется — там их замечают чаще», — рассказал он.

НЛО на Полесье, полтергейст в Жодино и чудеса на западе страны

Некоторые необычные явления имеют локальную привязку. В частности, есть такие участки на Полесье: в нескольких районах было огромное количество наблюдений НЛО, с чем это связано — до сих пор неизвестно.

Проведение радиометрической съемки в Барановичском регионе.

«В Барановичском регионе несколько десятилетий назад произошло зависание НЛО и контакт с ним группы военных. С одной стороны, достоверный случай, с другой — противоречивый. Там случались и другие аномальные происшествия. Мы очень долго исследовали это место, но ответов на все вопросы так и не нашли», — рассказал энтузиаст.

Конкретную привязку к определенным регионам имеют и чудеса (в их числе так называемое обновление икон, появление ликов, миро- и кровоточение) — их замечают, в основном, на западе Беларуси и немного — в Гомельской и Могилевской областях на границе с Россией, притом их почти нет в центре страны и в Витебской области.

А вот для полтергейста не характерно четкое место. «Значимый случай произошел недавно в Жодино. Люди обратились к нам постфактум, так что непосредственно к пику активности мы не успели. Но на протяжении месяца белорусы делили квартиру с чем-то еще: по дому летали вещи, появлялись записи на мебели и зеркалах, записки. Выезжали мы и на огненные полтергейсты (когда горели чуть ли не ведра с водой), кровавые (когда из стен хлестала кровь)», — вспомнил Бутов.

В целом же, полтергейст в Беларуси фиксируют нечасто: по словам Бутова, крупные случаи с наблюдением привидений, перемещением предметов или самовозгоранием происходят раз в два-три года. Зато очень распространен такой феномен, как полтергейстоподобные явления или наблюдения призрака после смерти жившего там человека.

Знак на окраине деревни. Как раз с этого места начинаются массовые наблюдения светящихся шаров Если мало: огромные змеи и круги на полях.

Менее развита в Беларуси криптозоология — наблюдение за необычными животными — тем не менее, экспедиции происходят ежегодно.

«Мы получали сообщения о весьма крупных змеях (голова у них размером с ребенка), но сведения о них датированы 1970-ми. Мы несколько раз искали таких на Полесье, но не обнаружили, однако собрали о них множество рассказов. Предположительно, они вымерли в результате мелиорации. В этом году мы будем исследовать болото, где замечали больших черных ящериц», — поделился планами энтузиаст.

Несколько раз приходилось выезжать и на сообщения о появлении кругов на полях. Много лет назад жительница деревни Нежевка (Слуцкий район) заметила такой ранним утром на собственном огороде: он возник ночью, не потревожив ни хозяйку, ни ее чуткую собаку.

По мнению энтузиаста, в последнее время аномальных феноменов стало меньше, чем в 1990-х. Связано это не только с цикличностью, а и с улучшением жизни населения: чем хуже живут люди и чем больше проблем есть в обществе, тем больше аномалий происходит.

«К тому же, в последнее время люди стали замкнутыми, об аномалиях не сообщают (особенно, о полтергейстах) — боятся прослыть сумасшедшими. Некоторые обращаются под впечатлением, а потом закрываются», — сетует он.

О необычных показателях на приборах

В некоторых случаях аномальные зоны удается обнаружить благодаря приборам, которые выдают нетипичные показатели. В уже упомянутом Барановичском регионе исследователи зафиксировали изменение почти всегда константного сопротивления вольфрама — при помощи особого датчика.

Церковь Казанской божьей матери, где было замечено сразу несколько аномальных явлений.

«Дело в том, что этот показатель не меняется при обычных условиях — он одинаков и при движении, и при различной температуре, в общем, должно произойти что-то действительно необычное, чтобы он изменился. Использовали мы его вблизи богатого на аварии участка дороги; показатель менялся, когда мы были там, и приходил в норму, стоило нам покинуть точку. Вернувшись туда спустя какое-то время, мы не смогли вновь добиться тех же результатов. Как объяснить это — не знаем до сих пор», — вспомнил Илья Бутов.

Энтузиастам удавалось фиксировать также необычные показатели уровня электромагнитного поля на полтергейстах и около мироточащих икон. Собеседник агентства вспоминает: в церкви агрогородка Барколабово Могилевской области было замечено сразу несколько аномальных явлений — мироточила икона, служители столкнулись с призраком и периодически слышали песнопения в пустом храме.

«Мы приехали туда с комплексом приборов, измеряли разные показатели и зафиксировали повышенный уровень инфразвука, который воздействует на человека и может вызывать определенные видения (это давно подтвердили иностранные исследователи). Мы сравнили уровни в других церквях, по нашим предположениям, его может порождать особая конструкция местного храма. Неизвестно, намеренно или случайно создавался такой эффект», — поделился он.

Измерение уровней инфразвука в одной из белорусских церквей Куда белорусы едут за острыми ощущениями.

По словам Бутова, в Беларуси нет участков, куда люди массово ездят пощекотать нервы. А самые «раскрученные» места с привидениями — Несвижский и Мирский замки — никак нельзя считать аномальными зонами.

«Первый лично меня очень привлекает своей историей призрака, однако ничего аномального мы не фиксировали, хоть и ночевали там несколько раз, бывали в подземных ходах. Легенда о призраке Мирского замка лично кажется искусственной, и там мы тоже не замечали ничего сверхъестественного», — рассказал Илья Бутов.

Белорусы нередко обращаются к нему за советом, где переночевать ради острых ощущений — ищут дома с призраками.