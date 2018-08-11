Новый глава Гидрометцентра пообещал москвичам бабье лето

Но так или иначе, бабье лето — это высокое давление, антициклон. В сентябре и октябре — бабье лето не обязательно приходится на сентябрь — такие эпизоды с высокой вероятностью будут.

«По долгосрочному прогнозу в центральном регионе август предполагался по температуре выше климатической нормы. По предварительным оценкам на сентябрь, холода также пока не видно», — сказал Киктёв.