Новый глава Гидрометцентра пообещал москвичам бабье лето
Москва. 11 августа. INTERFAX.RU — Август и сентябрь, согласно прогнозу, должны быть теплыми.
Москва. 11 августа. INTERFAX.RU — Август и сентябрь, согласно прогнозу, должны быть теплыми.
Август и сентябрь в Московском регионе ожидаются в среднем по температуре выше климатической нормы, осенью будет бабье лето, заявил «Интерфаксу» и.о. директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.
Но так или иначе, бабье лето — это высокое давление, антициклон. В сентябре и октябре — бабье лето не обязательно приходится на сентябрь — такие эпизоды с высокой вероятностью будут.
По его словам, август по долгосрочному прогнозу в Центральной России ожидается выше климатической нормы, сентябрь тоже будет, в основном, теплым.
«По долгосрочному прогнозу в центральном регионе август предполагался по температуре выше климатической нормы. По предварительным оценкам на сентябрь, холода также пока не видно», — сказал Киктёв.
Он также напомнил, что такое бабье лето с точки зрения метеоролога: так называют достаточно длинный период антициклональной погоды осенью в средних широтах. При этом собеседник агентства напомнил, что