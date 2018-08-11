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23:25 (мск), источник: Интерфакс

Новый глава Гидрометцентра пообещал москвичам бабье лето

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU — Август и сентябрь, согласно прогнозу, должны быть теплыми.

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Источник: Reuters

Август и сентябрь в Московском регионе ожидаются в среднем по температуре выше климатической нормы, осенью будет бабье лето, заявил «Интерфаксу» и.о. директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.

Но так или иначе, бабье лето — это высокое давление, антициклон. В сентябре и октябре — бабье лето не обязательно приходится на сентябрь — такие эпизоды с высокой вероятностью будут.
Дмитрий Киктёв
и.о. директора Гидрометцентра России

По его словам, август по долгосрочному прогнозу в Центральной России ожидается выше климатической нормы, сентябрь тоже будет, в основном, теплым.

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«По долгосрочному прогнозу в центральном регионе август предполагался по температуре выше климатической нормы. По предварительным оценкам на сентябрь, холода также пока не видно», — сказал Киктёв.

Он также напомнил, что такое бабье лето с точки зрения метеоролога: так называют достаточно длинный период антициклональной погоды осенью в средних широтах. При этом собеседник агентства напомнил, что все-таки такая погода не обязательно означает летнее тепло в осенние дни: все зависит от того, в какой части гребня высокого давления окажется регион — в его западной части или в восточной. На западе — теплее, на востоке — холоднее.

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