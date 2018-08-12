Создана платформа для уничтожения раковых клеток
Ученые впервые показали, что гибридный наноматериал на основе частиц
Ученые впервые показали, что гибридный наноматериал на основе частиц
Результаты работы изложены на страницах Scientific Reports.
Одна из областей современной медицины — тераностика — объединяет диагностику и терапию на клеточном уровне. Ее задача — научиться обнаруживать заболевание на столь ранней стадии, когда в организме только появились отдельные патогенные клетки. Если пометить эти клетки магнитными наночастицами, то их можно будет диагностировать с помощью
Такие магнитные наночастицы и решила создать международная группа ученых, в которую вошли и российские специалисты. На подложке из золотых наночастиц они вырастили октаэдрические кристаллы магнетита (Fe3O4). Полученные наночастицы были испытаны как in vitro — вне живого организма, на клеточной культуре, — так и in vivo — на лабораторных мышах с привитыми опухолями. Благодаря своей восьмигранной форме и хорошим магнитным свойствам эти наночастицы легко обнаруживались при помощи МРТ.
«Нам удалось соединить наночастицы золота и магнетита в такой гибрид, который и магнитными свойствами обладает, и лекарство на себе способен нести, — рассказал один из участников исследования, Максим Абакумов. — Получилась “наногантель”, которая способна стать платформой — универсальной основой — тераностики будущего».
Также ученые показали, что с помощью этих частиц в опухоль можно доставлять противораковый препарат доксорубицин. Внутри опухоли он освобождается от наночастицы и начинает действовать. На место доксорубицина в «наногантель» можно поместить практически любой препарат. Такая универсальность позволяет надеяться на то, что уже в самые ближайшие годы появится новое поколение средств лечения злокачественных опухолей, отмечают ученые.