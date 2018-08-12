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17:43 (мск), источник: Индикатор

Создана платформа для уничтожения раковых клеток

Ученые впервые показали, что гибридный наноматериал на основе частиц магнетит-золото может служить в качестве универсальной платформы для обнаружения раковых клеток в любом месте организма и адресной доставки лекарств в эти клетки. Благодаря открытию в самые ближайшие годы можно будет создать и внедрить новое поколение средств лечения злокачественных опухолей.

Результаты работы изложены на страницах Scientific Reports.

Одна из областей современной медицины — тераностика — объединяет диагностику и терапию на клеточном уровне. Ее задача — научиться обнаруживать заболевание на столь ранней стадии, когда в организме только появились отдельные патогенные клетки. Если пометить эти клетки магнитными наночастицами, то их можно будет диагностировать с помощью магнито-резонансной томографии (МРТ) и уничтожить адресно доставляемым лекарством или магнитным полем, которое нагреет клетку, в результате чего та уничтожится.

Такие магнитные наночастицы и решила создать международная группа ученых, в которую вошли и российские специалисты. На подложке из золотых наночастиц они вырастили октаэдрические кристаллы магнетита (Fe3O4). Полученные наночастицы были испытаны как in vitro — вне живого организма, на клеточной культуре, — так и in vivo — на лабораторных мышах с привитыми опухолями. Благодаря своей восьмигранной форме и хорошим магнитным свойствам эти наночастицы легко обнаруживались при помощи МРТ.

«Нам удалось соединить наночастицы золота и магнетита в такой гибрид, который и магнитными свойствами обладает, и лекарство на себе способен нести, — рассказал один из участников исследования, Максим Абакумов. — Получилась “наногантель”, которая способна стать платформой — универсальной основой — тераностики будущего».

Также ученые показали, что с помощью этих частиц в опухоль можно доставлять противораковый препарат доксорубицин. Внутри опухоли он освобождается от наночастицы и начинает действовать. На место доксорубицина в «наногантель» можно поместить практически любой препарат. Такая универсальность позволяет надеяться на то, что уже в самые ближайшие годы появится новое поколение средств лечения злокачественных опухолей, отмечают ученые.

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