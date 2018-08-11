Россияне поделились фотографиями частного солнечного затмения
Сегодня жители северного полушария могли наблюдать частное солнечное затмение.
Сегодня жители северного полушария могли наблюдать частное солнечное затмение.
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Оно началось в 11.02 мск в Атлантическом океане близ полуострова Лабрадор и завершилось в Китае в 14.31 мск.
Россияне, которые могли наблюдать затмение вживую, поделились своими фотографиями в социальных сетях.
Наиболее удобными для наблюдения на территории России стали северные регионы страны. Максимальной фазы затмение достигло в 12.46 мск вблизи острова Врангеля и на Чукотке.
При частном затмении Луна проходит по диску солнца не по центру, а закрывает его лишь частично.
В конце июля наблюдалось полное лунное затмение, которое стало одним из наиболее интересных и благоприятных в европейской части России за несколько лет.