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20:01 (мск), источник: РИА Новости

Россияне поделились фотографиями частного солнечного затмения

Сегодня жители северного полушария могли наблюдать частное солнечное затмение.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Оно началось в 11.02 мск в Атлантическом океане близ полуострова Лабрадор и завершилось в Китае в 14.31 мск.

Россияне, которые могли наблюдать затмение вживую, поделились своими фотографиями в социальных сетях.

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Наиболее удобными для наблюдения на территории России стали северные регионы страны. Максимальной фазы затмение достигло в 12.46 мск вблизи острова Врангеля и на Чукотке.

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При частном затмении Луна проходит по диску солнца не по центру, а закрывает его лишь частично.

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В конце июля наблюдалось полное лунное затмение, которое стало одним из наиболее интересных и благоприятных в европейской части России за несколько лет.

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