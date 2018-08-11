Лукашенко порекомендовал засевать поля семенами белорусской селекции
Президент не уверен, что на экспорт могут поставлять качественную продукцию.
Президент не уверен, что на экспорт могут поставлять качественную продукцию.
МИНСК, 11 авг — Sputnik. Засевать поля можно семенами белорусской селекции, сказал президент в эфире СТВ.
Он отметил, что урожайность белорусских семян зачастую выше, чем у импортных и выразил уверенность, что ни один соперник и конкурент не продаст лучшие семена. В этом году белорусские семена дали на 15% больше урожая, чем импортные.
«Я не думаю, что и мы бы размахнулись
Лукашенко вспомнил, что и семена картошки отдавали, а благодаря белорусским семенам в Нижегородской области в свое время подняли урожайность до 45 центнеров с гектара и удивили тем, что северный регион может показывать такие результаты.
Но есть проблемы и в самой Беларуси. Некоторые хозяйства не могут приступить к посевной