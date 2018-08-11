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11 августа, источник: Sputnik.by

Лукашенко порекомендовал засевать поля семенами белорусской селекции

Президент не уверен, что на экспорт могут поставлять качественную продукцию.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Засевать поля можно семенами белорусской селекции, сказал президент в эфире СТВ.

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Он отметил, что урожайность белорусских семян зачастую выше, чем у импортных и выразил уверенность, что ни один соперник и конкурент не продаст лучшие семена. В этом году белорусские семена дали на 15% больше урожая, чем импортные.

«Я не думаю, что и мы бы размахнулись кому-то давать семена, кроме России. В отличие от их отношения к нам, мы им хорошие семена всегда давали», — сказал президент.

Лукашенко вспомнил, что и семена картошки отдавали, а благодаря белорусским семенам в Нижегородской области в свое время подняли урожайность до 45 центнеров с гектара и удивили тем, что северный регион может показывать такие результаты.

Но есть проблемы и в самой Беларуси. Некоторые хозяйства не могут приступить к посевной из-за отсутствия средств на закупку семян. Такая ситуация связана с тем, что отдельным хозяйствам деньги за продукцию не выплатили с прошлого года. Президент Беларуси в ходе рабочего визита в Могилевскую область поручил вице-премьеру Михаилу Русому проследить за тем, чтобы с хозяйствами могли рассчитаться.

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