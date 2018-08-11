Штормовое предупреждение объявили в 3 областях
Штормовое предупреждение объявлено в Астане, Акмолинской, Туркестанской и Кызылординской областях, передает корреспондент Тengrinews.kz со ссылкой на
Штормовое предупреждение объявлено в Астане, Акмолинской, Туркестанской и Кызылординской областях, передает корреспондент Тengrinews.kz со ссылкой на
В Астане ночью и утром 12 августа ожидается гроза, ветер
В Акмолинской области местами ожидается усиление
В Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, в течение суток местами усиление