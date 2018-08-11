Штормовое предупреждение объявили в 3 областях

В Астане ночью и утром 12 августа ожидается гроза, ветер северо-западный, при грозе порывы 15−20 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидается усиление северо-западного ветра 15−20 метров в секунду, ночью и утром местами ожидается гроза, шквал, град. Вероятность шторма 85−90 процентов.