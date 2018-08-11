Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«А Крыма нет?»: Сатановский дал урок географии
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Алсу поздравила сына с днем рождения
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Почему Меган Маркл не подают блюда, как у королевы Елизаветы II
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в игре с «Енисеем»
Зе Луиш спас «Спартак», забив впервые за 9 месяцев
Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским
Пресняков с женой проводят романтические каникулы во Флориде
СМИ: Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя решению Степаненко
Модель обратилась к Сети после видео с мужем Лорак
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
11 августа, источник: Tengrinews

Штормовое предупреждение объявили в 3 областях

Штормовое предупреждение объявлено в Астане, Акмолинской, Туркестанской и Кызылординской областях, передает корреспондент Тengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Казгидромета.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +32° 52% 757 мм рт. ст. 4 м/с

В Астане ночью и утром 12 августа ожидается гроза, ветер северо-западный, при грозе порывы 15−20 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидается усиление северо-западного ветра 15−20 метров в секунду, ночью и утром местами ожидается гроза, шквал, град. Вероятность шторма 85−90 процентов.

В Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, в течение суток местами усиление северо-западного ветра 15−20 метров в секунду. Вероятность шторма 90−95 процентов. Утром и днем 12 августа в Кызылординской области местами ожидается северо-западный ветер 15−20 метров в секунду. Вероятность шторма 95−100 процентов.

Все новости региона
Гонорары Петросяна и Степаненко взлетели вдвое из-за развода
Москалькова рассказала о состоянии экипажа «Механика Погодина»
Верховный лидер Ирана призвал к действиям в экономической войне
ФСО подала в суд на Ярмольника за разбитый Mercedes
В самолет с возвращавшимися из Болгарии россиянами попала молния
В соцсетях высмеяли логотипы космических войск США
Эрдоган заявил о намерении вести торговлю с Россией в нацвалюте
Захарова объяснила решение США ввести новые санкции
Спорт
ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в игре с «Енисеем» Дебютный гол в составе армейского клуба забил Абель Эрнандес — с пенальти, а «Енисей» забил первый гол в премьер-лиге
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
9 любопытных фактов о дачах
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Все в сборе: Навка и Песков с детьми отдыхают в Италии Спортсменка поделилась редким совместным фото.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь