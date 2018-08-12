Синоптики обещают воронежцам зной и засуху в воскресенье и начале недели

Источник: AP 2018

Напомним, в последние дни в Воронеже и области установилась очень комфортная погода, благоприятная для прогулок и отдыха на природе. Однако в ближайшие часы ситуация изменится, в регион вернется знойная и засушливая погода. В воскресенье днем, 12 августа, температура поднимется до плюс 30 градусов. Из-за отсутствия ветра будет довольно душно, при этом облачно. Осадков на воскресенье синоптики не обещают.

Первая половина следующей недели окажется такой же жаркой, душной и засушливой. С понедельника до четверга, с 13 до 17 августа, температура днем будет колебаться от +28 до +31 градусов. При этом осадков не ожидается — лишь в четверг, 17 августа, в регион придет дождь с грозой.

Подобная знойная засушливая погода чревата возникновением лесных и ландшафтных пожаров, о чем воронежцев предупредили сотрудники МЧС, напомнив о действующем в регионе особом противопожарном режиме.