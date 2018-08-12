Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сбитый в Донбассе «Боинг» перепутали с российским самолетом
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Алсу поздравила сына с днем рождения
Медведева пошла на новое «предательство» - СМИ
Похудевшая Михалкова удивила поклонников «новой» внешностью
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
"Ведет себя не как мужик": Успенская рассказала о Киркорове
СМИ: Фото Бледанс в кровати с сыном возмутило Сеть
Пресняков с женой проводят романтические каникулы во Флориде
Ирина Салтыкова в бикини потрясла фанатов модельной фигурой
ВСУ: Подлодки Украины заставят РФ бросить силы в Черное море
Похудевшая на 40 кг Степаненко комментирует развод
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
09:04 (мск), источник: 36on.ru

Синоптики обещают воронежцам зной и засуху в воскресенье и начале недели

Синоптики обещают воронежцам знойную и засушливую погоду на воскресенье и первую половину следующей недели.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 83% 759 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: AP 2018

Напомним, в последние дни в Воронеже и области установилась очень комфортная погода, благоприятная для прогулок и отдыха на природе. Однако в ближайшие часы ситуация изменится, в регион вернется знойная и засушливая погода. В воскресенье днем, 12 августа, температура поднимется до плюс 30 градусов. Из-за отсутствия ветра будет довольно душно, при этом облачно. Осадков на воскресенье синоптики не обещают.

Первая половина следующей недели окажется такой же жаркой, душной и засушливой. С понедельника до четверга, с 13 до 17 августа, температура днем будет колебаться от +28 до +31 градусов. При этом осадков не ожидается — лишь в четверг, 17 августа, в регион придет дождь с грозой.

Подобная знойная засушливая погода чревата возникновением лесных и ландшафтных пожаров, о чем воронежцев предупредили сотрудники МЧС, напомнив о действующем в регионе особом противопожарном режиме.

В целом практически весь август будет жарким и солнечным, с редкими дождями — таков прогноз метеорологов. Тем не менее, приближение осени уже можно почувствовать — но только по вечерам. Во второй половине августа ночи будут становиться все холоднее, температура понизиться в среднем до плюс 14−16 градусов.

Все новости региона
Появилось видео пожара в воронежской пиццерии, который тушили сотрудники
ГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонии
Минобороны рассекретило приказ Сталина 1941 года бомбить Берлин
Где находится самый известный цветочный тоннель в мире (фото)
Шойгу напомнил немцам об истории разговоров с позиции силы
10 человек ранены в результате стрельбы в Манчестере
Эрдоган заявил о намерении вести торговлю с Россией в нацвалюте
Минобороны объяснило специфику подготовки летчиков Су-57
Спорт
ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в игре с «Енисеем» Дебютный гол в составе армейского клуба забил Абель Эрнандес — с пенальти, а «Енисей» забил первый гол в премьер-лиге
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стоит как надо: почему не падает Пизанская башня
9 любопытных фактов о дачах
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Все в сборе: Навка и Песков с детьми отдыхают в Италии Спортсменка поделилась редким совместным фото.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь