Синоптики обещают воронежцам зной и засуху в воскресенье и начале недели
Синоптики обещают воронежцам знойную и засушливую погоду на воскресенье и первую половину следующей недели.
Синоптики обещают воронежцам знойную и засушливую погоду на воскресенье и первую половину следующей недели.
Напомним, в последние дни в Воронеже и области установилась очень комфортная погода, благоприятная для прогулок и отдыха на природе. Однако в ближайшие часы ситуация изменится, в регион вернется знойная и засушливая погода. В воскресенье днем, 12 августа, температура поднимется до плюс 30 градусов.
Первая половина следующей недели окажется такой же жаркой, душной и засушливой. С понедельника до четверга, с 13 до 17 августа, температура днем будет колебаться от +28 до +31 градусов. При этом осадков не ожидается — лишь в четверг, 17 августа, в регион придет дождь с грозой.
Подобная знойная засушливая погода чревата возникновением лесных и ландшафтных пожаров, о чем воронежцев предупредили сотрудники МЧС, напомнив о действующем в регионе особом противопожарном режиме.
В целом практически весь август будет жарким и солнечным, с редкими дождями — таков прогноз метеорологов. Тем не менее, приближение осени уже можно почувствовать — но только по вечерам. Во второй половине августа ночи будут становиться все холоднее, температура понизиться в среднем до плюс 14−16 градусов.