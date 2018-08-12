Олимпийская сборная Узбекистана провела первую тренировку в Джакарте

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Вчера Олимпийская сборная Узбекистана по футболу под руководством главного тренера Равшана Хайдарова прибыла в Джакарту, где 18 августа стартуют Азиатские игры. .

Сегодня, футболисты провели первую тренировку на спортивной базе «Паджаран». Тренировочный процесс был направлен на физическое восстановление игроков после долгого перелета. Вечером было уделено внимание физическим и тактическим аспектам. .

Напомним, что на групповом этапе подопечные Равшана Хайдарова сыграют против Бангладеша, Катара и Таиланда. .