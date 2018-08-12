Олимпийская сборная Узбекистана провела первую тренировку в Джакарте
Вчера Олимпийская сборная Узбекистана по футболу под руководством главного тренера Равшана Хайдарова прибыла в Джакарту, где 18 августа стартуют Азиатские игры.
Вчера Олимпийская сборная Узбекистана по футболу под руководством главного тренера Равшана Хайдарова прибыла в Джакарту, где 18 августа стартуют Азиатские игры.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Вчера Олимпийская сборная Узбекистана по футболу под руководством главного тренера Равшана Хайдарова прибыла в Джакарту, где 18 августа стартуют Азиатские игры. .
Сегодня, футболисты провели первую тренировку на спортивной базе «Паджаран». Тренировочный процесс был направлен на физическое восстановление игроков после долгого перелета. Вечером было уделено внимание физическим и тактическим аспектам. .
Напомним, что на групповом этапе подопечные Равшана Хайдарова сыграют против Бангладеша, Катара и Таиланда. .
Первый матч пройдет 14 августа на стадионе «Пакансари» против сборной Бангладеш. Начало игры по ташкентскому времени — 14:00.