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11 августа, источник: Sputnik.md

В Бухаресте на центральной площади снова протестуют тысячи людей

Манифестанты призывают не покидать площадь, пока их требования не будут выполнены.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Вечером в субботу, 11 августа, на центральной площади Бухареста снова собрались тысячи манифестантов. Участники антиправительственного митинга перекрыли движение вокруг площади Викторией.

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На площади выстроились в оцеплении жандармы, полиция, представители скорой помощи SMURD. Однако наблюдатели отмечают, что сегодня митинг проходит спокойнее, чем вечером в пятницу, когда в столкновениях с полицией пострадали более 400 человек.

Однако на странице акции протеста в Facebook организаторы выражают недовольство тем, что некоторые манифестанты пытаются дарить полицейским цветы. «Кому вы дарите цветы — тем, кто вчера нас избивал?» — задают они вопрос.

Манифестанты требуют отставки правительства страны. Массовое недовольство вызвали, в том числе, ряд поправок в законы об юстиции, отставка главного прокурора Национального антикоррупционного управления Лауры Кодруцы Ковеси, действия премьер-министра Виорики Дэнчилэ, которые митингующие считают неправильными. Особое недовольство манифестантов вызывает тот факт, что правящую в Румынии Социал-демократическую партию возглавляет Ливиу Драгня — протестующие напоминают, что он был осужден судом и приговорен к тюремному заключению.

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