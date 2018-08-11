В Бухаресте на центральной площади снова протестуют тысячи людей
Манифестанты призывают не покидать площадь, пока их требования не будут выполнены.
Манифестанты призывают не покидать площадь, пока их требования не будут выполнены.
КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Вечером в субботу, 11 августа, на центральной площади Бухареста снова собрались тысячи манифестантов. Участники антиправительственного митинга перекрыли движение вокруг площади Викторией.
На площади выстроились в оцеплении жандармы, полиция, представители скорой помощи SMURD. Однако наблюдатели отмечают, что сегодня митинг проходит спокойнее, чем вечером в пятницу, когда в столкновениях с полицией пострадали более 400 человек.
Однако на странице акции протеста в Facebook организаторы выражают недовольство тем, что некоторые манифестанты пытаются дарить полицейским цветы. «Кому вы дарите цветы — тем, кто вчера нас избивал?» — задают они вопрос.
Манифестанты требуют отставки правительства страны. Массовое недовольство вызвали, в том числе, ряд поправок в законы об юстиции, отставка главного прокурора Национального антикоррупционного управления Лауры Кодруцы Ковеси, действия