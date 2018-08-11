В Бухаресте на центральной площади снова протестуют тысячи людей

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Вечером в субботу, 11 августа, на центральной площади Бухареста снова собрались тысячи манифестантов. Участники антиправительственного митинга перекрыли движение вокруг площади Викторией.

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На площади выстроились в оцеплении жандармы, полиция, представители скорой помощи SMURD. Однако наблюдатели отмечают, что сегодня митинг проходит спокойнее, чем вечером в пятницу, когда в столкновениях с полицией пострадали более 400 человек.

Однако на странице акции протеста в Facebook организаторы выражают недовольство тем, что некоторые манифестанты пытаются дарить полицейским цветы. «Кому вы дарите цветы — тем, кто вчера нас избивал?» — задают они вопрос.