В Австралии три ленивых тюленя отправились путешествовать на «попутке»
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В сеть попало необычное видео: три тюленя путешествуют, устроившись на носу корабля.
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В сеть попало необычное видео: три тюленя путешествуют, устроившись на носу корабля.
Три ленивых тюленя были замечены во время прогулки на судне Polaris Melody в районе
«Безбилетники бывают разные», — комментируют пользователи.
В прошлом году в Австралии детеныш тюленя таким же образом путешествовал на корабле, который шел по реке Ярра в сторону Мельбурна.
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