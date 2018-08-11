«Канело» пообещал нокаутировать Головкина с первого раунда

Источник: Kazinform

Более того, «Канело» даже не желает растрачивать время на разведку. По словам Сауля, GGG уже наговорил достаточно, чтобы вызывать личную неприязнь, так что дальнейшие заявления казахстанца его уже никак не трогают.

«Я начну работать с самого начала первого раунда, чтобы нокаутировать Головкина, — пообещал Альварес корреспонденту LA Times. — Меня не волнует то, что он говорит. У Головкина всегда возникают какие-то сомнения, после чего он начинает что-то говорить, но мне все равно».