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22:22 (мск), источник: Kazinform

«Канело» пообещал нокаутировать Головкина с первого раунда


АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Мексиканец Сауль Альварес пообещал, что в рематче с Геннадием Головкиным будет стремиться нокаутировать нашего соотечественника с первого же раунда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

Источник: Kazinform

Более того, «Канело» даже не желает растрачивать время на разведку. По словам Сауля, GGG уже наговорил достаточно, чтобы вызывать личную неприязнь, так что дальнейшие заявления казахстанца его уже никак не трогают.

«Я начну работать с самого начала первого раунда, чтобы нокаутировать Головкина, — пообещал Альварес корреспонденту LA Times. — Меня не волнует то, что он говорит. У Головкина всегда возникают какие-то сомнения, после чего он начинает что-то говорить, но мне все равно».

Напомним, что ранее Альварес также позволил себе и другие колкости в адрес Головкина. В частности, он считает, что у GGG нет никакого мексиканского стиля. А его тренер Эдди Рейносо и вовсе заявил, что у Головкина нет никакой школы бокса.

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