120 пассажиров AirMoldova с детьми спали на полу лондонского аэропорта

Ночью 120 человек, из которых 10 детей, оказались заперты в зале ожидания лондонского аэропорта Станстед.

Голодные люди спали на стульях, на полу и до сих пор не знают, когда прилетят в Молдову.

— Это катастрофа, что происходит здесь. 10 маленьких детей, которые плачут. Вчера вечером не было ни еды для них, ничего. Около 120 пассажиров. Мы должны были вылететь вчера в 17:00. Они держали нас до 22:00. Затем нас перевели в другую комнату. После этого нас вывели и сказали, что утром в 7:00 сегодня будет рейс. Сегодня утром я зарегистрировался, но рейса так и нет, — рассказал о происходящем один из пассажиров. Граждане Молдовы пережили ужасную ночь в аэропорту.

По их словам, Air Moldova не отвечает на звонки.

— Семьи с маленькими детьми спали на сумках в зале ожидания, где производится регистрация, после того, как нас выгнали от посадочных выходов. Нам не предложили проживания, мы спали всю ночь на стульях и на полу. Air Moldova не отвечает на звонки, а полет еще задерживается, — высказал возмущение второй пассажир задержанного рейса. По словам представителя компании AirMoldova, задержка произошла из-за технически неполадках в самолете и забастовки в аэропорту Лутона.