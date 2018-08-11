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11 августа, источник: Sports.kz

Казахстанский футболист собирает деньги на лечение тяжелой болезни

Полузащитник «Жетысу» Вадим Боровский просит неравнодушных людей помочь его другу, бывшему узбекско-казахстанскому футболисту Тимуру Халмуратову, сообщает Sports.kz.

Источник: Sports.kz

«Друзья! Сегодня хочу Вам рассказать печальную историю о парне, который столкнулся со страшной болезнью. С Тимой мы знакомы с 2008 года, а в 2014-м году даже играли в одной команде, я его знаю как позитивного человека, отца двоих ребятишек, хорошего семьянина и просто классного парня! Но в жизни случаются беды, к которым ты никогда не бываешь готов… Когда ты молод, думаешь, что вся жизнь впереди, но, когда слышишь диагноз от врачей — земля уходит из-под ног, твои мечты на жизнь разбиваются вдребезги. Как бы там ни было, какие бы диагнозы не ставились, на какую бы степень не перешла болезнь, важно помнить одно — люди исцелялись от рака любого органа и на любой стадии! Как же важна и нужна в этот период жизни поддержка человеку, когда он вдруг оказывается в ситуации, которую считает худшим событием своей жизни! Именно в таком положении оказался наш товарищ футболист Тимур Халмуратов. Диагноз: телеангеоэктатическая остеосаркома, третья стадия. Прошу Вас помочь! Даже 100 тенге поможет парню спасти жизнь! Уделите время на эту самую поддержку (сбор недостающих средств на лечение.) Реквизиты: Сбор ведёт супруга Тимура: Карточка Kaspi Gold ИИН 910809401250 номер карты 5169 4931 2305 2584 На имя — Зарина Халмуратова KIWI кошелёк: +77081812244», — написал Боровский в Instagram.

Тимур Халмуратов с 2006 по 2014 год играл в Казахстане: он выступал за «Железнодорожник», «Мегаспорт», «Локомотив/Астана», «Сункар», «Акжайык», «Иртыш» и «Астана-1964».

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