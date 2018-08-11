Казахстанский футболист собирает деньги на лечение тяжелой болезни
Полузащитник «Жетысу» Вадим Боровский просит неравнодушных людей помочь его другу, бывшему
Полузащитник «Жетысу» Вадим Боровский просит неравнодушных людей помочь его другу, бывшему
«Друзья! Сегодня хочу Вам рассказать печальную историю о парне, который столкнулся со страшной болезнью. С Тимой мы знакомы с 2008 года, а в 2014-м году даже играли в одной команде, я его знаю как позитивного человека, отца двоих ребятишек, хорошего семьянина и просто классного парня! Но в жизни случаются беды, к которым ты никогда не бываешь готов… Когда ты молод, думаешь, что вся жизнь впереди, но, когда слышишь диагноз от врачей — земля уходит
Тимур Халмуратов с 2006 по 2014 год играл в Казахстане: он выступал за «Железнодорожник», «Мегаспорт», «Локомотив/Астана», «Сункар», «Акжайык», «Иртыш» и «Астана-1964».