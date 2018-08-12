Борис Гребенщиков вступился за Монеточку

«Я слышал несколько ее песен, очень качественно сделано; поздравляю ее продюсеров и ее саму», — рассказал Гребенщиков газете Metro.

Музыкант добавил, что ранее должен был работать вместе с Монеточкой: исполнители собирались записать дуэтом титровую песню к третьей части фильма «Гоголь». Однако данная задумка не была реализована.

Также Гребенщиков отметил творчество Васи Обломова, сказав, что ему «нравятся некоторые песни» исполнителя. Самого музыканта лидер группы «Аквариум» назвал «чудесным, умницей», у которого «голова на правильном месте». В заключение Гребенщиков с сожалением заметил, что «таких мало».

Ранее сразу несколько российских исполнителей раскритиковали Монеточку. Так, в июле Земфира заявила, что у певицы ужасные голос и внешность, ее песни не убеждают, хоть и имеют «отличные тексты».