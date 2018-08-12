Смена для кадетов Беларуси и России началась в «Орленке»

Такая смена проходит ежегодно, ее организуют Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Министерство обороны и Министерство просвещения Российской Федерации.

Во время смены кадеты станут участникам тематических дней России и Беларуси, проведут уроки мужества и турнир эрудитов, конкурс строя и песни «В строю застыли флаги», продемонстрируют военную выправку. В походе по местам боевой славы поднимутся на две вершины Туапсинского района — Индюк и Семашко. В военно-технической игре «Наследники победы» покажут умения в парашютной подготовке, пулевой стрельбе, разборке и сборке автомата.