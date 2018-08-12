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09:21 (мск), источник: БЕЛТА

Смена для кадетов Беларуси и России началась в «Орленке»

Специализированная смена для 380 учащихся кадетских классов из Беларуси и России началась 11 августа во Всероссийском детском центре «Орленок». Об этом сообщает ТАСС.

Участники проекта — 380 воспитанников Московского, Петербургского, Тверского, Уссурийского, Астраханского, Северо-Кавказского, Минского суворовских военных училищ, Гомельского, Полоцкого, Тюменского, Брестского и Минского областных кадетских училищ, Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации», Кронштадтского морского кадетского военного корпуса, Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса и Владивостокского филиала Нахимовского военного училища.

Такая смена проходит ежегодно, ее организуют Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Министерство обороны и Министерство просвещения Российской Федерации.

Во время смены кадеты станут участникам тематических дней России и Беларуси, проведут уроки мужества и турнир эрудитов, конкурс строя и песни «В строю застыли флаги», продемонстрируют военную выправку. В походе по местам боевой славы поднимутся на две вершины Туапсинского района — Индюк и Семашко. В военно-технической игре «Наследники победы» покажут умения в парашютной подготовке, пулевой стрельбе, разборке и сборке автомата.

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