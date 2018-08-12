Хранить вечно: в Европе нарастает проблема ядерных отходов
Отработанное топливо АЭС планируют держать в соли, граните и на Украине.
Отработанное топливо АЭС планируют держать в соли, граните и на Украине.
Ядерная энергетика Европы переживает настоящий системный кризис. В фокус общеевропейской дискуссии попали не только АЭС, вопрос о дальнейшем существовании которых всё чаще ставится на голосование: быть или не быть? Проблема в другом. Независимо от ответа вырастает более серьезная и долговременная засада — утилизация радиоактивного мусора. Подробности — в материале портала iz.ru.
Что делать с отработанным топливом для АЭС — ответ на этот вопрос ученые ищут с того же самого момента, когда появилась идея заставить атом трудиться на благо человечества. Планы выдвигались самые разные. Например, американские специалисты предлагали выстреливать ядерными отходами из космоса в Солнце: лишний маленький ядерный взрыв светило бы просто не заметило. Реализация проекта оказалась невозможной
Антарктида — природная морозильная камера Земли, туда ему и дорога. Удобно еще и то, что никаких могил в толще льда пробивать не надо: горячие контейнеры растопят вокруг себя всё что угодно, постепенно провалятся до грунта и впоследствии, остыв, затянутся сверху льдом снова.
Проект не прошел
В 1980-х годах заговорили о возможностях устройства захоронений ядерного топлива в наземных бункерах. Но оказалось, что ветер и влага на открытом воздухе разрушат помещения хранилищ гораздо быстрее, чем подземные воды. И эту идею приняли только в качестве временной.
На ближайшие 40−50 лет, в течение которых,
«Вечным» сегодня считается глубокое геологическое хранение.
«Флагман европейской атомной энергетики», «образец ядерной безопасности», «страна передовых энергетических технологий» — какое из этих определений ни приложи к Франции, любое будет правильным. Впрочем, в государстве, имеющем 58 атомных реакторов, которые вырабатывают 75% всей производимой в стране электроэнергии,
Да, во Франции, как и в других государствах ЕС, активны зеленые, периодически подбивающие население на митинги и демонстрации против мирного атома. Но, справедливости ради, можно отметить, что выступления недовольных и несогласных здесь не столь многочисленны, как, например, в соседней Испании.
Возможно, сказывается
Да и практическое отсутствие чрезвычайных ситуаций, связанных с хранилищами отходов атомной энергетики, тоже добавляет зеленым проблем с поиском болевых точек в атомной отрасли страны.
— Все существующие могильники предназначены для временного хранения отходов. Ни одна страна сегодня не располагает геологическим хранилищем для бессрочного или хотя бы долговременного хранения, — утверждает глава
Общее количество скопившегося радиоактивного мусора эксперты организации могут определить только приблизительно. К 2022 году этот объем составит 450 тыс. тонн.
Бо́льшая часть этого «добра» — химические элементы с длительными периодами полураспада. Такими, что многим поколениям наших потомков не дождаться, когда процесс окажется завершен. Вот для таких отходов и будет построено геологическое подземное хранилище близ деревеньки Бюр (провинция Мез).
Реализация проекта, названного Cigeo, несколько раз откладывалась по причине возникновения необходимости получения
По мнению ученых, для организации подземного вечного, то есть рассчитанного как минимум на 100 тысяч лет хранения РАО (радиоактивные отходы. — Прим. ред.), наиболее подходят четыре породы: гранит, глина, песок и соль.
Толщина слоя породы, в который помещаются отходы, не менее 100 метров. Скорость движения вод через эту толщу — не быстрее 100 микрон в секунду. В этом случае капелька воды преодолеет расстояние в 1 метр за 317 лет.
В этом смысле Франция — практически идеальное место. И ее глиняные пласты — тоже, благодаря водонепроницаемости и относительной пластичности (на случай, если
В Швеции и Финляндии склоняются к сооружению подземных сухих вечных хранилищ в гранитных слоях. Материал крепкий, надежный, термоустойчивый, но есть проблема: тоннели в нем пробивают либо взрывами, либо бурением. В обоих случаях есть риск возникновения трещин в породе. Через них может просачиваться вода, которая почти гарантированно «заразится» радиацией от могильника.
Материалы сыпучие, способные быстро и плотно забить любую появившуюся трещину. Все бы хорошо, но… вместе с песком и солью могут двигаться и контейнеры с хранимыми материалами. И именно поэтому немцы признают, что у хранилища в местечке Горбелен, в бывших соляных копях, нет будущего.
Новые требования безопасности, принятые на уровне правительства страны в 2010 году, обязывают устраивать хранилища высокотоксичных отходов таким образом, чтобы в течение ближайших 500 лет помещенные туда контейнеры можно было бы беспрепятственно извлечь в случае возникновения необходимости. А по мнению многих ученых, «из-за подвижности соляных слоев можно и не найти в будущем контейнеры там, где их захоронили».
Могильники РАО — это новые рабочие места, государственные субсидии, налоговые льготы
В некоторых странах Европы хранилища РАО давно уже превратились из «бизнеса на основе физики» в политическую разменную монету. Одни партии всячески поддерживают проекты, демонстрируя при этом заботу о занятости населения и его доходах. Другие набирают очки на попытках блокирования проектов, мотивируя свою активность защитой здоровья населения.
Что из этого получается? Красноречивый пример — Испания, где приходящие к власти народники продвигают реализацию проекта строительства временного хранилища ядерных отходов в
Результат заботы таков: Испания ежедневно выплачивает Франции €74 тыс. за отправляемые соседям через Пиренеи радиоактивные отходы на временное хранение и переработку.
Пока в Испании и Франции идет война разума со здравым смыслом, а экономистов — с зелеными, на Украине в смысле ядерных свалок — практически тишь да гладь да божья благодать. Деньги, как выясняется, не только не пахнут, но еще и не «фонят».
Планы строительства хранилища ядерных отходов появились здесь практически сразу после распада Советского Союза и выделения Украины в самостоятельное государство. Мотивы были просты:
В обстановке постепенного нарастания антироссийских настроений платить Москве за утилизацию украинских ядерных отходов хотелось всё меньше, а желание «еще и заработать на этом» становилось всё сильнее.
Однако в постмайданное время сиюминутные интересы стали преобладать над долгосрочными. В 2014 году, когда желание сэкономить $150−200 млн, не уплатив их Кремлю за утилизацию ядерного мусора, совсем уж допекло, в Киеве приняли решение. Благо площадку особо долго искать не пришлось: Чернобыль, что же еще. Возражения
Однако сначала надо было найти деньги на строительство могильника. По самым скромным подсчетам — $800 млн. Которые следовало попросить у США.
У Вашингтона в этом деле был свой интерес. Тройной. Во-первых, выделение кредита американским банком означает, что этот американский банк честно заработает свои проценты.
И, наконец,
Но $12 млрд за это время потрачено. И никакие разговоры о том, что «благодаря собственному сухому хранилищу Штаты могли бы сэкономить $15 млрд до 2040 года, $30 млрд до 2050 года и $54 до 2060 года», так и не убеждают нужное для принятия положительного решения количество американских законодателей.
Несмотря на все уверения ученых в безопасности проекта для общества, Америка предпочитает вывезти отработанное ядерное топливо
Ну, а дальше, как правило, получатели денег входят во вкус, а исключения из правил становятся правилами без исключений. Законы пишутся людьми, ими же и модифицируются. И если уж Франция и Великобритания позволяют себе отступать от общепринятых норм не принимать отработанное чужое топливо в свои хранилища, то Украине есть на кого кивнуть, раскрывая ворота своего могильника для отходов других государств.
Кандидата на роль подрядчика подобрали тоже быстро и без сомнений: в строители определили американскую компанию Holtec International. Ранее она в возведении подобных объектов не участвовала, занималась исключительно производством контейнеров для ядерного топлива. Причем, как однажды отметила
Только Holtec International заказ всё равно получила
Владимир Добрынин