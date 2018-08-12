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09:20 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Учёные объяснили, почему хабаровская горбуша оказалась на Камчатке

В числе причин — слабый хоминг, тепло и холод.

Источник: Хабаровский край сегодня

Дальневосточные учёные объяснили, почему не сбылись их прогнозы по летней лососёвой путине в бассейне Амура. ИА «Хабаровский край сегодня» ранее сообщало, что добыча горбуши и летней кеты в Амуре закроется с понедельника, 13 августа. Однако уловы, мягко говоря, не радуют рыбаков. Прогнозы о рекордных уловах в нынешний четный горбушевый год оправдались с точностью до наоборот. Горбуша в Амур, по сути, не пришла. На 8 августа общий вылов тихоокеанских лососей и гольцов в Хабаровском крае составил 14614 т (из «рекомендованных» 84500 т) — то есть 17,3%.

Агентство обратилось с запросом в Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр, специалисты которого и готовили прогноз перед началом путины.

Из полученного письменного ответа следует, что нельзя говорить о том, что прогноз вообще не оправдался:

«Можно говорить о том, что не оправдываются прогнозы по горбуше Амура и Приморья. По остальным объектам и районам промысел развивается в целом в соответствии с прогнозом».

При этом горбушевая путина на Дальнем Востоке традиционно одна из самых сложных, уточняется в ответе:

Во время загрузки произошла ошибка.

«Горбуша — самый трудно прогнозируемый вид тихоокеанских лососей, к тому же, в силу слабого хоминга (инстинкта дома), она может в значительных количествах перераспределяться между соседними регионами. Поэтому она ежегодно приносит сюрпризы, когда в одни районы горбуши приходит гораздо больше прогноза, а в другие — меньше. Этот год также не стал исключением. Это касается Амура и Татарского пролива, где рыбы пришло меньше прогноза и Восточной Камчатки — где больше».

До конца путины полностью разобраться в причинах сложившейся ситуации и сделать однозначные выводы — проблематично, уточняют в ТИНРО:

«Однако следует отметить, что лососи — виды с регулярно изменяющейся численностью, высокий уровень их запасов не может длиться постоянно. В последние годы, после прохождения исторических максимумов вылова, наметился тренд на его снижение. Примерно с 2012 г. после рекордных уловов 2009 и 2011 гг., величина добычи горбуши на Дальневосточном бассейне постепенно начала снижаться».

Основным фактором ученые считают климат и его динамику:

«Так как лососи в целом холодолюбивые виды, то наблюдающееся сейчас потепление климата положительно сказывается на уровне их воспроизводства в холодных районах и отрицательно — в умеренно-теплых. Такая тенденция прослеживалась уже в 2017 г., когда в холодных районах (анадырском, карагинско-олюторском, на материковом побережье Охотского моря, на восточном Сахалине) вылов был примерно в 1,5 раза выше прогнозного. При этом в умеренно теплых районах (на западной Камчатке, в Амуре, в Приморье) улов был примерно в 1,5 раза ниже прогноза.

Судя по всему, в текущем году, когда в Приморье и Амуре ожидались многочисленные подходы — эта тенденция проявилась в еще большей степени. Каков конкретный механизм воздействия климата — трудно сказать.

Путина 2018 г. осложнена еще и тем, что в районах зимовки горбуши в океане в этом году отмечались отрицательные температурные аномалии. Поэтому созревание производителей горбуши затянулось, и в большинстве районов отмечалась задержка ее массовых подходов на 10−20 суток, по сравнению с 2016 годом.

Помимо задержки созревания горбуши из-за отрицательных аномалий в море, в ответе ТИНРО отмечается такой факт: четные поколения амурской горбуши зимуют в Японском море (также как и горбуша из других районов, где в этом году отмечен слабый ход). В то же время на Камчатке и в Магаданской области, где ход горбуши хороший, она зимует в другом районе — северо-западной части Тихого океана. Исходя из этого, возможны предположения, что в Японском море в этом году сложились неблагоприятные условия для зимовки.

На вопрос об эффективности искусственного воспроизводства лососей на рыбоводных заводах в ТИНРО ответили, что оно существенной роли не играет, чтобы говорить всерьез об искусственном воспроизводстве, надо «увеличить количество рыбоводных заводов в несколько раз». А на вопрос о браконьерском прессе — отправили к многочисленным силовикам.

СПРАВКА:

Численность горбуши сильно меняется от четного к нечетному году, поскольку поколения рыбы, рожденные в четные и нечетные годы, генетически изолированы друг от друга и являются отдельными стадами. Родственных связей у этих поколений нет. Каждое стадо имеет свою собственную динамику численности. Вероятно, стратегией выживания одного поколения является достижение высокой численности популяций, а стратегией выживания другого поколения является низкая, но устойчивая численность.

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