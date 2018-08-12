Суда спасаются от идущего на Владивосток шторма

Источник: ДЕЙТА

Из-за возможного шторма, о котором стало известно ранее, некоторые суда меняют курс и пытаются уйти в более безопасное место, сообщает DEITA.RU.

Напомним, по данным Примгидромета, в Приморье могут пройти сильные дожди из-за тропического шторма «Яги». По одной из версий синоптиков, вихрь 14 августа может выйти на Японское море. В это время над Приморьем будет располагаться атмосферный фронт, тайфун его обострит, что приведёт к интенсивным дождям.

По еще одной версии, в понедельник шторм подойдёт к побережью Китая. Выйдя на континент, он начнёт заполняться. Одновременно над этим районом будет смещаться атмосферный фронт, который подхватит влажную воздушную массу тайфуна. Ко вторнику фронт окажется над Приморьем и вызовет значительное ухудшение погоды.

Моряки тем временем отмечают, что по данным морских карт, шторм действительно идет на Владивосток, поэтому суда меняют курс, пытаясь не попасть в шторм.

К слову, сегодня, 12 августа, во Владивостоке пасмурно. Возможен небольшой дождь.