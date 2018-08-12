Тренер из Семея, спасший в России 48 пассажиров из горевшего автобуса, вернулся домой

11 августа Ержан Амарханов, спасший за две минуты из охваченного пламенем автобуса 48 человек, вернулся в Семей, сообщает МИА «Казинформ».

Документы, сгоревшие в автобусе, казахстанцу оформили в Новосибирске за три дня.

«Через социальные сети меня нашла журналистка, работающая на одном из телеканалов. Информацию обо мне показали по телевидению. После повезли в полицию, помогли оформить документы, накормили, нашли место для ночлега. А со стороны местных властей никакой помощи не было. Даже не поблагодарили», — рассказал Ержан Амарханов.

Мужчина сообщил, что с помощью друзей ему удалось найти хозяина автобуса. Водитель автобуса написал Ержану расписку, что возместит деньги до 15 августа. Но пока вернул только 150 тысяч рублей.

Домой в Семей отцу четверых детей удалось вернуться 11 августа. Семья и родственники узнали о произошедшем через социальные сети.

По данным «Казинформа», после произошедшего от управления физической культуры и спорта Усть-Каменогорска и Семея Ержану Амарханову поступило предложение официально устроиться на работу. Как выяснилось, он тренирует детей греко-римской борьбе и возит их на соревнования, но официально не числился тренером.

В ночь с 4 на 5 августа на территории Алтайского края сгорел автобус, следовавший из Семея в Новосибирск. У пассажиров сгорели личные вещи и деньги, но никто не пострадал. Тренер из Семея выбивал двери, чтобы вытащить людей.

Ержан Амарханов рассказал Informburo.kz, что он поехал в Новосибирск покупать машину.

«Я был на самом заднем сиденье. Почувствовал от него тепло и увидел дым. Потом вижу, оно горит. А автобус продолжает ехать, все спят. Я побежал к водителю, сказал, чтобы он остановился. И в этот момент свет и фары потухли, проводку замкнуло. И двери уже не открывались. Пассажиры сидели молча, в страхе и не могли ничего понять. Я начал выбивать двери, выносить детей, пожилых людей», — вспоминает Ержан Амарханов.