Иркутские ученые провели исследования во время частного солнечного затмения

Для прохожих поставили телескопы у памятника Александру III и в 130 квартале, а также в Листвянке — на территории Байкальской астрофизической обсерватории.

Этот момент ждали и ученые Института солнечно-земной физики. Для своих исследований они использовали специальное оборудование — радиолокатор, который отправлял импульс в атмосферу и отражал его обратно на передатчик — в институт. Где потом физики и расшифровывали его значения. Частное солнечное затмение — уникальное событие для науки. Оно позволяет исследовать верхний слой атмосферы Земли — ионосферу. Накапливая опыт подобных наблюдений, ученые могут в последствии наиболее полно представить модель атмосферы Земли в целом.