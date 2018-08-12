Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Япония пообещала раскрыть всю правду о Крыме
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Сын Сергея Лазарева решил стать гитаристом
Джигарханян потребовал от бывшей жены круглую сумму
Пресняков с женой проводят романтические каникулы во Флориде
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Богатая жизнь Рудковской сводит с ума россиянок - СМИ
Жена Збруева слепа: СМИ о судьбе жен актеров СССР
Писательницу Украины возмутили дети из Донбасса
Что Степаненко хочет отсудить у Петросяна
ВСУ: Подлодки Украины заставят РФ бросить силы в Черное море
Похудевшая на 40 кг Степаненко комментирует развод
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
09:54 (мск), источник: Вести Иркутск

Иркутские ученые провели исследования во время частного солнечного затмения

Частное солнечное затмение 11 августа наблюдали жители планеты. Луна частично закрыла диск солнца. За этим явлением наблюдали в Иркутске.

Источник: Вести Иркутск

Частное солнечное затмение 11 августа наблюдали жители планеты. Луна частично закрыла диск солнца. За этим явлением наблюдали в Иркутске.

Для прохожих поставили телескопы у памятника Александру III и в 130 квартале, а также в Листвянке — на территории Байкальской астрофизической обсерватории.

Этот момент ждали и ученые Института солнечно-земной физики. Для своих исследований они использовали специальное оборудование — радиолокатор, который отправлял импульс в атмосферу и отражал его обратно на передатчик — в институт. Где потом физики и расшифровывали его значения. Частное солнечное затмение — уникальное событие для науки. Оно позволяет исследовать верхний слой атмосферы Земли — ионосферу. Накапливая опыт подобных наблюдений, ученые могут в последствии наиболее полно представить модель атмосферы Земли в целом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 Я отчаянно плакала три минуты: смерть мужа и страшный диагноз не сломили знаменитую актрису
3-летняя девочка провела ночь на козырьке балкона на 14-м этаже
ГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонии
Минобороны рассекретило приказ Сталина 1941 года бомбить Берлин
Шойгу напомнил немцам об истории разговоров с позиции силы
Где находится самый известный цветочный тоннель в мире (фото)
Эрдоган заявил о намерении вести торговлю с Россией в нацвалюте
Минобороны объяснило специфику подготовки летчиков Су-57
10 человек ранены в результате стрельбы в Манчестере
Спорт
ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в игре с «Енисеем» Дебютный гол в составе армейского клуба забил Абель Эрнандес — с пенальти, а «Енисей» забил первый гол в премьер-лиге
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Все в сборе: Навка и Песков с детьми отдыхают в Италии Спортсменка поделилась редким совместным фото.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь