Иркутские ученые провели исследования во время частного солнечного затмения
Частное солнечное затмение 11 августа наблюдали жители планеты. Луна частично закрыла диск солнца. За этим явлением наблюдали в Иркутске.
Частное солнечное затмение 11 августа наблюдали жители планеты. Луна частично закрыла диск солнца. За этим явлением наблюдали в Иркутске.
Частное солнечное затмение 11 августа наблюдали жители планеты. Луна частично закрыла диск солнца. За этим явлением наблюдали в Иркутске.
Для прохожих поставили телескопы у памятника Александру III и в 130 квартале, а также в Листвянке — на территории Байкальской астрофизической обсерватории.
Этот момент ждали и ученые Института