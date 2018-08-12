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08:34 (мск), источник: Zakon.kz

Когда в Казахстане прозвенит первый звонок

Начало учебного года 2018−2019 состоится в субботу.

В Казахстане учебный год 2018−2019 начнется в субботу, 1 сентября, передает Zakon.kz со ссылкой на управление образования Астаны.

В ведомстве сообщили, что в этом году, согласно приказу министра образования и науки Республики Казахстан, переноса начала учебного года не будет.

Продолжительность учебного года в нулевых, предшкольныз классах — 32 недели, в первых классах — 33. Ученики со второго по одиннадцатый (двенадцатый) классы будут учиться 34 недели.

Каникулы в этом году продлятся 7 дней осенью (с 29 октября по 4 ноября 2018 года включительно), 10 дней зимой (с 31 декабря 2018 года по 9 января 2019 года включительно), 13 дней весной (с 21 марта по 2 апреля 2019 года включительно).

Ученики предшкольных и первых классов будут отдыхать дополнительно с 4 по 10 февраля 2019 года включительно.

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