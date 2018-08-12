Владивостокская полиция проверяет рынки

Источник: VLADNEWS

Владивостокские полицейские провели проверки на стихийных рынках столицы Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Сотрудники полиции ОП№ 5 (Советский район) вместе с народными добровольцами прошлись с проверкой по стихийным рынкам города.

Как отметили в пресс-службе УМВД, усилий полиции для искоренения незаконной торговли мало именно поэтому ведомство регулярно прибегает к помощи дружин.

По итогам мероприятия составлены 4 протокола об административных правонарушениях за торговлю без регистрации ИП. С нарушителями полицейские провели беседы о недопустимости такой торговли.

Несанкционированная торговля негативно влияет на благоустройство города: лотки вблизи проезжей части дороги мешают движению транспорта, создают угрозу ДТП и, зачастую, торговцы оставляют после себя кучи мусора.

«Полиция напоминает, что продукты, приобретенные на стихийных рынках, не проходят экспертизу на химические и бактериологические показатели. Такие продукты в большинстве случаев не отвечают стандартам качества», сообщили в пресс-службе УМВД.