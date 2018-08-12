Владивостокская полиция проверяет рынки
К рейдам МВД привлечены добровольцы из народных дружин.
К рейдам МВД привлечены добровольцы из народных дружин.
Владивостокские полицейские провели проверки на стихийных рынках столицы Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Сотрудники полиции ОП№ 5 (Советский район) вместе с народными добровольцами прошлись с проверкой по стихийным рынкам города.
Как отметили в
Несанкционированная торговля негативно влияет на благоустройство города: лотки вблизи проезжей части дороги мешают движению транспорта, создают угрозу ДТП и, зачастую, торговцы оставляют после себя кучи мусора.
«Полиция напоминает, что продукты, приобретенные на стихийных рынках, не проходят экспертизу на химические и бактериологические показатели. Такие продукты в большинстве случаев не отвечают стандартам качества», сообщили в
Рейды по проверке уличных лоточников пройдут и в других районах Владивостока.