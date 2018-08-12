Армейские игры: Казахстан стал четвертым на «Танковом биатлоне»

Источник: Sputniknews.kz

Участники соревнований держали в напряжении зрителей на полигоне Алабино (Московская область) до последнего. Казахстанцы, выступавшие на зеленом танке, пришли к финишу с результатом 1:47:11 и отстали от победителей на 22 минуты. В прошлом году танкисты Казахстана были вторыми.

В полуфинале отечественная команда совершила зрелищный камбэк, выбившись в лидеры, и получила путевку в финал.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UDqHns0C5qM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В этом году «Танковый биатлон» прошел в шестой раз, в рамках АрМИ-2018 — четвертый. Россиянам удалось установить рекорд скорости: один из экипажей разогнал танк Т-72Б3 до скорости 78 километров в час.