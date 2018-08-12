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07:34 (мск), источник: Sputniknews.kz

Армейские игры: Казахстан стал четвертым на «Танковом биатлоне»

АСТАНА, 12 авг — Sputnik. Казахстанский экипаж стал четвертым на «Танковом биатлоне» в рамках Армейских международных игр и уступил соперникам из России, Китая и Беларуси.

Источник: Sputniknews.kz

Участники соревнований держали в напряжении зрителей на полигоне Алабино (Московская область) до последнего. Казахстанцы, выступавшие на зеленом танке, пришли к финишу с результатом 1:47:11 и отстали от победителей на 22 минуты. В прошлом году танкисты Казахстана были вторыми.

В полуфинале отечественная команда совершила зрелищный камбэк, выбившись в лидеры, и получила путевку в финал.

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В этом году «Танковый биатлон» прошел в шестой раз, в рамках АрМИ-2018 — четвертый. Россиянам удалось установить рекорд скорости: один из экипажей разогнал танк Т-72Б3 до скорости 78 километров в час.

Армейские игры завершились в субботу, 11 августа. Они проходили с 29 июля в России, Беларуси, Армении, Китае, Казахстане, Азербайджане, Иране. Казахстанцы победили в конкурсе артиллеристов, «Соколиная охота», стали третьими в конкурсе полевой кухни.

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