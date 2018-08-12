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07:06 (мск), источник: Интерфакс

Минобороны РФ рассекретило приказ Сталина от 1941 года бомбить Берлин

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU — Мультимедийная подборка документов из фондов Центрального архива министерства обороны, посвященная военным летчикам времен Великой Отечественной войны, опубликована на сайте Минобороны РФ в День Военно-воздушных сил России, сообщает в воскресенье российское военное ведомство.

Источник: РИА "Новости"

«Особое место среди опубликованных архивных документов занимает копия рукописного приказа Государственного комитета обороны СССР, составленного под диктовку председателя ГКО И. В. Сталина в 2 часа ночи с 8 на 9 августа 1941 года. Документ обязывал командира 81-й авиадивизии осуществить бомбовый налет на сердце фашистского Третьего рейха», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в новой подборке архивных материалов Минобороны России снимает гриф секретности с приказов, поручений, наградных документов, учетных карточек и боевых листков.

Документы раскрывают подробности подвигов пилотов-штурмовиков — кавалеров орденов и Героев Советского Союза, имена которых долгое время не придавались огласке.

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«Среди них младший лейтенант Владимир Гуляев, сумевший после нанесения тяжкого урона неприятелю посадить полуразбитый самолет на одно уцелевшее шасси (…) В подборке документов также малоизвестные наградные документы на экипаж, повторивший подвиг Гастелло — на старших лейтенантов Леонтия Драмарецкого и Черевко и старшину Алексееву», — сообщает Минобороны.

Кроме того, среди опубликованных документов, уникальный альбом с характеристиками живучести боевых самолетов того времени. В нем представлена информация о самолетах Ил-2, Як-1, Як-7, Як-3, Ла-5, Ла-7 и других в часах налета, типичные поломки и боевые повреждения с фотоиллюстрациями и указанием времени, которое потребовалось на их ремонт.

12 августа ВВС России отмечают 106-ю годовщину со дня создания.

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