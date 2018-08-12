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07:16 (мск), источник: 365info.kz

В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

По данным РГП «Казгидромет», в воскресенье, 12 августа, в Астане, Акмолинской, Кызылординской и Туркестанской областях объявлено штормовое предупреждение.

В Астане предполагается усиление северо-западного ветра до 15−20 метров в секунду. Ночью и утром ожидается гроза.

В Акмолинской области ночью и утром местами ожидаются гроза, шквал, град, местами усилится северо-западный ветер до 15−20 метров в секунду. Вероятность шторма — 85−90 процентов.

В Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, в течение суток местами усиление северо-западного ветра до 15−20 метров в секунду. Вероятность шторма — 90−95 процентов.

Утром и днем в Кызылординской области местами ожидается усиление северо-западного ветра до 15−20 метров в секунду. Вероятность шторма — 95−100 процентов.

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