В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
По данным РГП «Казгидромет», в воскресенье, 12 августа, в Астане, Акмолинской, Кызылординской и Туркестанской областях объявлено штормовое предупреждение.
По данным РГП «Казгидромет», в воскресенье, 12 августа, в Астане, Акмолинской, Кызылординской и Туркестанской областях объявлено штормовое предупреждение.
В Астане предполагается усиление
В Акмолинской области ночью и утром местами ожидаются гроза, шквал, град, местами усилится
В Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, в течение суток местами усиление
Утром и днем в Кызылординской области местами ожидается усиление