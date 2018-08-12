В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В Астане предполагается усиление северо-западного ветра до 15−20 метров в секунду. Ночью и утром ожидается гроза.

В Акмолинской области ночью и утром местами ожидаются гроза, шквал, град, местами усилится северо-западный ветер до 15−20 метров в секунду. Вероятность шторма — 85−90 процентов.

В Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, в течение суток местами усиление северо-западного ветра до 15−20 метров в секунду. Вероятность шторма — 90−95 процентов.