Иркутянин Сергей Микаев вошел в число кандидатов для первого полета на Луну
Роскосмос отобрал восемь человек, которые попали в отряд космонавтом 2017−2018 года.
Роскосмос отобрал восемь человек, которые попали в отряд космонавтом 2017−2018 года.
Роскосмос объявил результаты отбора кандидатов в отряд космонавтов 2017—2018 года. Восемь новых кандидатов продолжат подготовку в ЦПК им. Ю. А. Гагарина для дальнейшего обеспечения российской космической пилотируемой программы. Планируется, что они будут работать не только на МКС, но и пройдут подготовку по пилотированию нового космического корабля «Федерация», а также, возможно, станут первыми россиянами, которые полетят к Луне. В число кандидатов попал иркутянин Сергей Микаев.
Последние годы Сергей Микаев является командиром авиационного звена в/ч 78018, служит в селе Черниговка Приморского края.
Кроме Сергея Микаев к подготовке уже в сентябре этого года приступят Константин Борисов, Александр Горбунов, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков, Олег Платонов, Евгений Прокопьев, а также Александр Гребенкин — кстати, выпускник Иркутского военного авиационного инженерного института 2002 года.
После успешного прохождения общей космической подготовки и сдачи экзаменов, кандидаты в космонавты будут зачислены в отряд Роскосмоса.
Отбор в кандидаты был строгим — возраст претендентов не должен превышать 35 лет, высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям, опыт работы. Важным фактором при отборе стало наличие способностей к изучению космической техники. Разумеется, прошли кандидаты и очень серьезный отбор по медицинским показателям.
СПРАВКА «КП».
Сергей Микаев родился в 1986 году в Иркутске. В 2008-ом году окончил Краснодарское ВВАУЛ с присвоением квалификации «инженер» по специальности «Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения». И сразу попал на Дальний Восток на военный аэродром Черниговка, где дислоцируются самолеты и вертолеты сухопутных войск. Является командиром авиационного звена в/ч 78018. Женат, воспитывает двоих детей.