Сотрудники молла сделали маникюр девушке с ДЦП, которой отказали в салоне

В маникюрном салоне, который находится на территории молла в городе Бертоне (США) отказались обслуживать девушку, потому что, по их словам, «она слишком много двигалась».

Увидев такое отношение к инвалиду, работавшие в торговом центре сами купили лак и покрасили ногти девушке.