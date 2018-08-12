Сотрудники молла сделали маникюр девушке с ДЦП, которой отказали в салоне
АСТАНА, 11 авг — Sputnik. Девушке с детским церебральным параличом отказались делать маникюр в салоне красоты, и тогда на помощь пришли сотрудники торгового центра Walmart.
АСТАНА, 11 авг — Sputnik. Девушке с детским церебральным параличом отказались делать маникюр в салоне красоты, и тогда на помощь пришли сотрудники торгового центра Walmart.
В маникюрном салоне, который находится на территории молла в городе Бертоне (США) отказались обслуживать девушку, потому что, по их словам, «она слишком много двигалась».
Увидев такое отношение к инвалиду, работавшие в торговом центре сами купили лак и покрасили ногти девушке.
О случившемся рассказала в Facebook сотрудница Walmart Тася Смит, выложив фотографии. История растрогала пользователей и получила большую известность как в Штатах, так и за рубежом.