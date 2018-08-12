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10:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Детский сад — долгострой откроют в Братске к 1 сентября

Стройка была заморожена.

В Братске завершают строительство детского сада на 110 мест. Дошкольное учреждение начала возводить в 2014 году частная компания, однако из-за финансовых трудностей не смогла выполнить свои обязательства. Стройку заморозили. Городская администрация приняла решение передать детсад в муниципальную собственность. Таким образом долгострой удалось «реанимировать».

Детсад располагается в микрорайоне Порожский, он построен в строгом соответствии с новыми архитектурными требованиями и санитарными нормами и представляет собой современное учреждение с просторными светлыми помещениями. Основные строительные работы уже завершены. Сейчас в детсад привозят мебель, благоустраивают территорию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Братска.

Откроется садик к 1 сентября. Объем финансирования составил почти 129 млн руб.

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