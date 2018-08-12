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08:43 (мск), источник: Sputnik.md

Прогноз погоды: в Молдове будет душно

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. В воскресенье в Молдове будет преобладать солнечная погода. Максимальная температура воздуха днем 30 — 31 °C, на юге — около 33 °C. Слабый переменный или южный ветер 1 — 4 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 83% 759 мм рт. ст. 0 м/с

Синоптики не сообщают об осадках. Но если посмотреть на метеокарту, то можно обнаружить, что на Западе формируется грозовой фронт. Например, в Польше ожидаются дожди. А у нас, похоже, будет душно. Солнце в зените, а возможности вашего организма ограничены, так что без особого геройства нужно прожить этот день.

Праздники и народные приметы.

12 августа почитается память святого Иоанна Воина, жившего во времена правления римского императора Юлиана Отступника..

Принято молиться Иоанну 12 августа, чтобы попросить справедливости, если человеку нанесли обиду, либо у него случилось горе. Также молитвы совершались с просьбой о возвращении украденного.

Люди говорили, если отслужить молебен Иоанну, то вор сам себя обнаружит. А если преступник сознаваться не желал, то ворожили, и на кого указывал колдун, тот должен был поклясться в своей невиновности перед Иоанном Воином. И если человек солжет, то, по приметам, святой его покарает. Народные приметы на 12 августа Ненастный и ветреный день — будут затяжные дожди Прохладная и пасмурная погода — в ближайшие дни будет сухо, и осадки не предвидятся Мелкий дождь идет 12 августа — жди дождливую погоду на ближайшие дни.

Если ночью вам приснилась курительная трубка, то высока вероятность потери денег. Будьте внимательны — их могут украсть. Если же приснилась хоккейная шайба, то, напротив, — к достатку. Скрипки снятся к хорошим вестям, а контрабасы — к дальним поездкам.

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