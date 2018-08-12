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08:54 (мск), источник: АиФ Красноярск

На Николаевском мосту Красноярска появилась выделенная полоса для автобусов

Пока через переправу ходит только один автобусный маршрут.

Источник: РИА "Новости"

Выделенная полоса для общественного транспорта появилась на Николаевском мосту в Красноярске. Об этом сообщил депутат регионального Заксобрания Илья Зайцев.

Пока по Николаевскому мосту в краевом центре ходит только один автобус — маршрута № 31, конечные остановки которого — ЛДК и Академгородок.

Депутат недоумевает, зачем выделенная полоса сейчас, когда трафик на Николаевском мосту небольшой, а автобусный маршрут — единственный.

Предполагается, что после открытия развязки в районе улицы Волочаевская, которая сейчас строится, по мосту будет ходить еще несколько маршрутов. Какие именно, сейчас не называется.

Напомним, что на четвертом мосту работают камеры видеофиксации ПДД. Пока режим работы тестовый, но в скором времени водители, нарушившие скоростной режим и другие правила, начнут получать штрафы.

Планируется, что выделенные полосы появятся на улицах Тотмина, Высотная, Елены Стасовой, Копылова, Киренского, Волочаевская, Шахтеров, Игарская, 9 Мая, Мичурина, Калинина, проспектах Свободный, Им. газ. «Красноярский рабочий», Металлургов, а также на Коммунальном и Октябрьском мостах.

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