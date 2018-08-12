На Николаевском мосту Красноярска появилась выделенная полоса для автобусов

Источник: РИА "Новости"

Выделенная полоса для общественного транспорта появилась на Николаевском мосту в Красноярске. Об этом сообщил депутат регионального Заксобрания Илья Зайцев.

Пока по Николаевскому мосту в краевом центре ходит только один автобус — маршрута № 31, конечные остановки которого — ЛДК и Академгородок.

Депутат недоумевает, зачем выделенная полоса сейчас, когда трафик на Николаевском мосту небольшой, а автобусный маршрут — единственный.

Предполагается, что после открытия развязки в районе улицы Волочаевская, которая сейчас строится, по мосту будет ходить еще несколько маршрутов. Какие именно, сейчас не называется.

Напомним, что на четвертом мосту работают камеры видеофиксации ПДД. Пока режим работы тестовый, но в скором времени водители, нарушившие скоростной режим и другие правила, начнут получать штрафы.