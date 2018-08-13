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13:41 (мск), источник: РИА Новости

«Моисей оставил нам большую загадку». Археологи заново открывают Библию

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Антон Скрипунов. В последние годы все чаще сообщают о сенсационных открытиях археологов, подтверждающих реальность описываемых в Библии событий. Немало таких «библейских находок» сделано в Иордании.

Источник: РИА Новости

О том, как ученые определяют подлинность святынь и какие загадки им еще предстоит разгадать, — в материале РИА Новости.

«Храм ушел вниз»

Археолог Рустом Мджян показывает корреспонденту РИА Новости развалины византийской церкви неподалеку от Иордана. Каких-то двадцать лет назад об особенностях местечка Аль-Махтас на восточном берегу реки (на территории Иордании) знали разве что местные бедуины.

В 1996 году мы начали исследовать этот район. Наша команда из 70 археологов планомерно изучала каждый клочок земли, делая пробные раскопы. Если где-нибудь что-то находили, раскапывали шире и глубже.
Рустом Мджян

И так до тех пор, пока не наткнулись на следы каменной кладки. Стали расчищать — увидели стену, причем уходящую вниз. Несколько лет раскопок — и вот перед нами церковь необычной формы: вход располагался на возвышенности, от него вниз, к центру сооружения, вела лестница. Оказалось, это большая купель крестообразной формы, на дне — мозаика. И судя по надписям на сохранившихся ее фрагментах, церковь построили в пятом веке. А до нее тут, предположительно, стояла часовня.

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Где на самом деле крестили Иисуса Христа

«Мы поняли, что достигли цели, — нашли точное место крещения Иисуса Христа!» — восклицает иорданский археолог.

Но почему он так в этом уверен? Прежде чем приступить к раскопкам, специалисты провели огромную работу с архивам, тщательно изучив все доступные свидетельства, касающиеся этого столь значимого для христианства события.

Во-первых, исследователи опирались на евангельскую историю крещения Иисуса Христа. Там вскользь упоминается местечко Бейт-Абара (Вифара — в русскоязычной версии Библии), или «переправа пророков». А во-вторых, проанализировали описания, оставленные средневековыми паломниками.

Военные помогли

У библейских археологов есть правило: если где-либо на Святой земле обнаружен храм византийского периода, значит, он неспроста построен именно здесь.

Так было, например, с раскопками близ деревни Листиб на севере Иордании. В 1999 году во время проводившихся здесь военных учений около поселения случайно нашли фрагменты мозаичного панно. Затем археологи раскопали храмовый комплекс шестого века. А благодаря сохранившимся мозаичным надписям и описаниям паломников исследователи установили, что еще в дохристианские времена тут была деревня Фисва, которая упоминается в Третьей книге Царств, входящей в Библию.

«Фесвитянин, из жителей Галаадских» — это пророк Илия. Судя по всему, византийцы узнали об этом и решили увековечить это место.

Сейчас это холм святого Ильи, Тель-Мар-Ильяс. «В окрестностях археологи обнаружили более 60 византийских церквей. Тут была огромная христианская община», — рассказывает Рустом Мджян.

Новость
Испытание верой: мифы о крещении Руси

Впрочем, обилию церквей вблизи библейских мест удивляться не приходится. Куда неожиданнее было обнаружить на юге Иордании христианский храм — самый древний в мире.

Когда-то город Акаба на берегу Красного моря назывался Аила. Во времена Римской империи это был один из крупнейших «хабов»: через него в Европу проходил Великий шелковый путь.

И вот в середине 1990-х годов исследователи из Университета Северной Каролины решили поискать здесь следы христианского присутствия. С чего вдруг? Дело в том, что епископ Аилы упоминается в числе участников первого Вселенского собора 325 года.

В 1998 году археологи обнаружили развалины древней базилики. Ее построили в период между 298 и 303 годами, хотя христианство в Римской империи легализовали лишь в 313 году. Ученые до сих пор спорят, как такое было возможно в крупном портовом городе.

Подсказка на полу

Новые открытия в области библейской археологии происходят почти каждый год. В основном ученые находят артефакты, косвенно указывающие на то или иное событие. А в поисках они опираются преимущественно на манускрипты.

Новость
«На камне проступили буквы»: самые необычные святыни России

В иорданском городе Мадаба в православной церкви Святого Георгия хранится настоящая «шпаргалка» по святым местам — как для верующих, так и для ученых. В 1894 году строители георгиевского храма нашли фрагмент огромной мозаики шестого века. На ней изображены многочисленные города и храмы на территории современных Израиля, Египта, Сирии, Иордании и Ливана. Это карта Святой земли. Благодаря ей, в частности, и установили место крещения Христа.

«До наших дней дошел фрагмент размером пять на семь метров, это почти два миллиона камней. В целом “мадабская карта” состоит из пяти миллионов мозаичных фрагментов», — рассказал РИА Новости один из служителей георгиевской церкви в Мадабе.

Однако одного значимого места на этой карте все же нет, хотя это всего в нескольких километрах от Мадабы. Гора Нево неспроста считается священной и у иудеев, и у христиан, и у мусульман. На ней, по преданию, умер и был погребен пророк Моисей.

Согласно Библии, Господь наказал его за гнев и отсутствие терпения тем, что ему не дано было ступить на Землю обетованную, он лишь увидел ее перед самой своей смертью. И произошло это как раз на горе Нево, откуда и сегодня можно разглядеть не только долину реки Иордан, но даже Иерусалим. Главная загадка горы — место погребения Моисея. По преданию, он завещал спрятать свое тело, дабы недруги не смогли найти его и осквернить. И вот уже более трех тысяч лет люди безуспешно пытаются разыскать могилу пророка.

В 1930-е годы попытку найти святыню предприняли францисканские монахи. Но раскопали лишь несколько византийских храмов VI—VII вв.еков с уникальными мозаиками, изображающими животных и людей.

Место захоронения пророка Моисея — большая загадка, оставленная им перед смертью. А вот место погребения его брата, Аарона, нам известно, оно находится в знаменитой Петре.
Рустом Мджян

Русские идут

Сейчас в Иордании проводятся широкомасштабные археологические исследования. Найденные святыни, само собой, привлекают паломников.

Многие верующие рассматривают Иорданию как отправной пункт паломничества по Святой земле. Только христианских святынь у нас в стране тридцать пять.
Абдул Разак Арабият
глава Управления по туризму Иордании

Он добавил, что число пилигримов из России за последние полгода удвоилось. Наибольшей популярностью у верующих Русской церкви пользуется место крещения Христа.

Иорданские власти намерены открыть для паломников и прочие библейские места. Нет сомнений, что ученые продолжат свои находки, и список святынь расширится. Для христиан всего мира Библия открывается заново. Как ни парадоксально, именно благодаря науке.

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