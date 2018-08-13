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12:21 (мск), источник: РИА Новости

Слишком разумные: почему слоны ведут себя как люди

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Люди и слоны сосуществуют многие десятки тысяч лет. Из-за изменения климата и интенсивного истребления эти большие, умные животные сохранились только в Африке и Азии. Некоторые особенности их поведения — например, почтительное отношение к умершим сородичам, уникальны. От кого произошли слоны и почему они внушают людям уважение — в материале РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Способны на искренние чувства

Старая Элеанора внезапно упала. Шедший рядом товарищ попытался поднять ее, но она не могла уже держаться на ногах и на следующий день умерла. Траур длился почти неделю.

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Это произошло в октябре 2003 года в национальном парке Самбуру в Кении среди обитавших там слонов. Ученые, наблюдавшие за животными с воздуха и через GPS, отмечали, что первым на помощь к упавшей слонихе пришел совершенно чужой слон. Ее собственная семья находилась в двух километрах от этого места. В течение нескольких дней умершую навещали близкие родственники и члены других стад, обнюхивали, трогали.

Взаимопомощь характерна для слонов. Ученые полагают, что это служит доказательством их разумности. Считается, что слоны понимают сородичей, переживают за них. Себя, кстати, они тоже осознают.

Ученые проводят такой тест: ставят зеркало и позволяют животным туда смотреть, затем рисуют отметины на морде, и если особь, увидев себя в зеркале, старается тронуть эту отметину, значит, он или она себя узнали. Слоны этот тест проходят успешно. Кроме них, на это способны только человекообразные обезьяны и люди.

Отличные память и слух

Многое в слонах удивляет. Например, хорошая долгосрочная память, умение хранить много информации. Вероятно, эти качества слоны развили из-за необходимости путешествовать семьями на длительные расстояния. Их стада перемещаются на шестьсот километров.

Во время засух слоны проходят десятки километров к водопою раз в несколько дней. Такие марш-броски невозможны без опытных животных в стаде. Если группа состоит только из молодых самок, большая вероятность, что они погибнут от жажды.

У слонов прекрасно развит слух. Они распознают зов на расстоянии полутора километра. Причем различают до ста разных голосов сородичей по малейшим акустическим вибрациям.

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По пахучим меткам слоны идентифицируют другую особь, даже если последний раз ее встречали десятки лет назад. Самцы изучают мочу самок с помощью флемена — характерного втягивания жидкости губами. Взятая проба отправляется в вомероназальный орган, где анализируется. Половозрелые слоны помнят запах матери десятки лет и таким образом избегают близкородственного скрещивания.

При необходимости слоны используют орудия труда. Еще Дарвин описывал, как они отгоняют ветками мух. Чешутся палками, кидают камни в грызунов, конкурируя с ними за фрукты под деревьями. А вот подхватить кинутую им через мост веревку, чтобы взять еду, не могут. Не догадываются взять палку, чтобы сбить с платформы еду, если не получается достать ее хоботом. В целом по когнитивным способностям слоны явно уступают шимпанзе и людям. У них не очень хорошее бинокулярное зрение и, по видимому, невысокая зоркость.

Зато слоны живут семьями почти как мы. Стада образуют только самки разного возраста, которые совместно воспитывают детенышей. Половозрелые самцы изгоняются из семьи и живут самостоятельно либо сбиваются в мужские группы.

Узнаваемые черты поведения, большие размеры и продолжительность жизни — в природе до 70-летнего возраста, длительный период воспитания потомства — все это вызывает желание очеловечить слонов. Недаром народ нуэр в Южной Африке рассматривает слона как личность, его смерть приравнивают к смерти человека. Нуэр верят, что люди и слоны — родственники и с животными есть мистическая связь. Очеловечивание слона привело к появлению табу на поедание его мяса в некоторых традиционных обществах.

Да и сами ученые подвержены этому: они придумали целую науку, изучающую взаимоотношение людей и слонов, — этноэлефантологию.

Дети моря

Благодаря расшифровке ДНК и успехам палеонтологии удалось выяснить эволюцию слоноообразных. Около двадцати миллионов лет назад они проникли из Африки в Евразию. Мамонты, мастодонты и их «лысые» родственники широко расселились по миру, включая Северную и Южную Америку, острова Тихого океана. Древние слоны жили в Сибири и на Северном Кавказе.

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Примерно шесть тысяч лет назад появились азиатские слоны — сейчас это самый древний вид слоновых, сохранившийся на Земле.

Приспособленные для жизни в холоде мастодонты и шерстистые мамонты вымерли с окончанием ледникового периода. О том, что послужило тому причиной, — изменение климата, болезни или активная охота наших предков, ученые спорят.

Слоны сохранились в Африке, откуда вновь расселились по Азии. Есть версия, что африканский климат был более стабильным, а традиционные общества тысячи лет вполне успешно сосуществовали с местной мегафауной.

У слонов самый крупный мозг и кора головного мозга среди сухопутных животных. То, что они хуже соображают, чем шимпанзе и люди, долгое время представляло собой парадокс. Когда же мозг слона изучили с помощью томографии, выяснилось, что плотность нейронов в коре ниже, а значит, сигнал между клетками мозга идет дольше.

Возможно, дело в питании. Люди и обезьяны едят много белковой, высококалорийной пищи и могут быстро получить заряд энергии. Слоны больше половины времени проводят в поисках и потреблении малокалорийной растительной пищи. Отсюда потребность в развитой долгосрочной памяти, чтобы запоминать маршруты.

Особенности мозга также подтверждают давно известную в палеонтологии гипотезу о том, что сухопутные слоны произошли от далеких морских предков.

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