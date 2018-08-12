Cхватка подводного охотника с 2,5-метровой акулой произошла в Приморье

Об инциденте в заливе Петра Великого на своей странице в Facebook рассказал организатор соревнований по подводной охоте, президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин. По его словам, в пасть акулы едва не угодил участник соревнований Александр Ширин. Охотник и морская обитательница попросту не поделили добычу.

«Спасибо участнику соревнования по подводной охоте Александру Ширину, что остался цел и невредим после схватки с акулой. Отбили лакедру у незваного гостя», — написал Дмитрий Анашкин.

На видео, которым президент федерации сопроводил свой пост, сам охотник рассказал, что смог уйти от 2,5-метровой хищницы. Правда, она успела «подербанить» рыбу и его ласты.

«Она, как фильмах показывают, сначала сделала круг, сперва не понял, что такое, может тунец. Потом увидел близко, понял что акула, как начала гоняться со мной с рыбой», — рассказал Александр Ширин.

К слову, сам он на своей странице уже поделился трофеем — той самой рыбой, которую у него не смогла отнять даже акула.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в субботу, 11 августа, в Приморье пройдут соревнования по подводной охоте. К слову, в начале августа колючую акулу, которая известна также под названием катран, запечатлел на видео сам Дмитрий Анашкин. По его словам, колючие акулы нередко встречаются подводным охотникам на акватории залива Петра Великого.