Cхватка подводного охотника с 2,5-метровой акулой произошла в Приморье
В Приморье акула атаковала подводного охотника. Мужчине удалось не просто уйти от хищницы, но и отбить улов — лакедру, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В Приморье акула атаковала подводного охотника. Мужчине удалось не просто уйти от хищницы, но и отбить улов — лакедру, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Об инциденте в заливе Петра Великого на своей странице в Facebook рассказал организатор соревнований по подводной охоте, президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин. По его словам, в пасть акулы едва не угодил участник соревнований Александр Ширин. Охотник и морская обитательница попросту не поделили добычу.
«Спасибо участнику соревнования по подводной охоте Александру Ширину, что остался цел и невредим после схватки с акулой. Отбили лакедру у незваного гостя», — написал Дмитрий Анашкин.
На видео, которым президент федерации сопроводил свой пост, сам охотник рассказал, что смог уйти от 2,5-метровой хищницы. Правда, она успела «подербанить» рыбу и его ласты.
«Она, как фильмах показывают, сначала сделала круг, сперва не понял, что такое, может тунец. Потом увидел близко, понял что акула, как начала гоняться со мной с рыбой», — рассказал Александр Ширин.
К слову, сам он на своей странице уже поделился трофеем — той самой рыбой, которую у него не смогла отнять даже акула.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в субботу, 11 августа, в Приморье пройдут соревнования по подводной охоте. К слову, в начале августа колючую акулу, которая известна также под названием катран, запечатлел на видео сам Дмитрий Анашкин. По его словам, колючие акулы нередко встречаются подводным охотникам на акватории залива Петра Великого.
Как известно, два достоверных нападения акул на людей произошли в Приморье летом 2011 года. После этих случаев, как около тридцати лет до того, нападений акул на людей в приморских водах зарегистрировано не было.