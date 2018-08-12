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08:56 (мск), источник: Sputnik.md

Президент Молдовы находится на Афоне

Игорь Додон заявил, что будет ежегодно посещать Святую гору.

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон находится на Святой Горе Афон. Об этом глава молдавского государства сообщил в Facebook, опубликовав фотографию, где он вместе с командой паломников снят в порту сразу после высадки.

«Каждый год», — написал Додон в комментариях к фотографии, отвечая на вопрос одного из пользователей соцсети.

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В августе 2017 года он также посетил гору Афон, побывал в монастырях и скитах этого особо почитаемого у православных христиан места.

В марте 2018 года Игорь Додон побывал на Афоне с визитом, где принял участие в создании международной организации «Друзья православия».

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