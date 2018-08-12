Корабли Тихоокеанского флота России проводят учения в Японском море

В Японском море боевые корабли Тихоокеанского флота России проводят учения. Об этом сегодня, 12 августа, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Николай Воскресенский.

По его словам в рамках проводимых учений, поисково-ударная эскадра ТОФ атаковала подводную лодку условного противника.

В состав эскадры входит большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и корвет «Совершенный». Военные моряки отработали поиск подводной лодки условного противника, а затем её уничтожения. Были выполнены учебные стрельбы двумя торпедами. Также в манёврах был задействован корабельный вертолёт, который взлетал с борта «Адмирала Пантелеева».

Также во время учений боевые корабли отработали и другие алгоритмы поведения в экстренных ситуациях.