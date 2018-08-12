«ОмскВодоканал» предупредил, где завтра весь день не будет воды
Под отключение попали дома в Ленинском и Кировском округе.
Под отключение попали дома в Ленинском и Кировском округе.
Как сообщает сайт «ОмскВодоканала», в связи с ремонтом водопровода по улице Светловская и в поселке Зеленая Долина, завтра, в понедельник, холодную воду отключат с 10 до 18 часов у жителей Ленинского округа.
Без воды останутся частные дома на улицах Лиловая, Пихтовая, Палисандровая, Ореховая, Ивовая, Каштановая, Еловая. Машина с питьевой водой будет установлена по адресу ул. Пиховая, 46 с 10 утра и до окончания работ.
Также на целый день завтра, 13 августа, отключат холодную воду в жилом доме на улице Пацаева, 5а. Воды не будет с 9 утра и до восьми вечера. Сотрудники Омского водоканала собираются менять задвижку для обеспечения надежного водоснабжения.
Кроме того, на неделе, 16 августа, в четверг, с 10 до 19 часов холодную воду отключат в административном здании по адресу ул. 10 лет Октября, 194. Прямо к этому дому подадут машину с питьевой водой с 10 утра и до окончания работ.
В этот же день, 16 августа, по адресу ул. Взлетная, 7 не будет воды с 10 до 20 часов также
В следующий вторник, 21 августа, в связи с ремонтными работами на «Зеленом острове» холодная вода пропадет с 9 до 20 часов в административных зданиях по адресам ул. Старозагородная роща, 8а, 10, 10/1; ул. 1 Затонская, 1/1, ул. 2 Затонская, 8, 19, а также в многопрофильном центре «Евромед» по адресу ул. Старозагородная роща, 8.