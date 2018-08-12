«Купаться запрещено» или как полицейские уводили детей с пляжей в Хабаровске
Родители юных купальщиков не знали, где отдыхают их дети.
Родители юных купальщиков не знали, где отдыхают их дети.
На пляжах Индустриального района Хабаровска прошли профилактические рейды. Правоохранители побывали на трех объектах и убедились лично, что таблички с надписями вроде «Купаться запрещено» абсолютно не действуют на отдыхающих. Горожане, в частности несовершеннолетние, идут в воду, несмотря на запреты и нестабильный уровень воды.
— Среди участников рейдов были инспекторы по делам несовершеннолетних. Они то и обнаружили купающихся в запрещенных местах детей. Так, полицейские увели пятерых ребят со стихийного пляжа на улице Богачева. Школьники не знали, что раньше на этой территории добывали песок и купание в этом месте опасно для жизни. Дети покинули водоем в сопровождении полицейских и отправились в отделение полиции, откуда их забрали родители, — прокомментировали в
На пляже в районе улицы Мельничной также нашли двух купающихся школьниц. Мама одной из девочек уехала из города по делам, приглядывала за подростком бабушка. Родители другой купальщицы узнали о походе дочери на пляж от стражей порядка. Девочек вернули мамам и папам, но прежде с ними провели профилактическую беседу. Правоохранители собираются привлечь нерадивых родителей к административной ответственности.