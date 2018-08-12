Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Латвия высказалась о РФ по инциденту с НАТО в Эстонии
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Все в сборе: Навка и Песков с детьми отдыхают в Италии
Смерть перечеркнула планы: что выяснилось о жизни Степаненко
Тимати отдыхает вместе с бывшей и нынешней девушками
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Стало известно, сколько зарабатывает Ольга Бузова на «Доме 2»
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
"Ведет себя не как мужик": Успенская рассказала о Киркорове
СМИ: Фото Бледанс в кровати с сыном возмутило Сеть
Путин подписал закон, касающийся налогов на имущество
Сестра Кобзона рассказала о состоянии певца
ВСУ: Подлодки Украины заставят РФ бросить силы в Черное море
Похудевшая на 40 кг Степаненко комментирует развод
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
09:15 (мск), источник: Комсомольская правда

«Купаться запрещено» или как полицейские уводили детей с пляжей в Хабаровске

Родители юных купальщиков не знали, где отдыхают их дети.

На пляжах Индустриального района Хабаровска прошли профилактические рейды. Правоохранители побывали на трех объектах и убедились лично, что таблички с надписями вроде «Купаться запрещено» абсолютно не действуют на отдыхающих. Горожане, в частности несовершеннолетние, идут в воду, несмотря на запреты и нестабильный уровень воды.

— Среди участников рейдов были инспекторы по делам несовершеннолетних. Они то и обнаружили купающихся в запрещенных местах детей. Так, полицейские увели пятерых ребят со стихийного пляжа на улице Богачева. Школьники не знали, что раньше на этой территории добывали песок и купание в этом месте опасно для жизни. Дети покинули водоем в сопровождении полицейских и отправились в отделение полиции, откуда их забрали родители, — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На пляже в районе улицы Мельничной также нашли двух купающихся школьниц. Мама одной из девочек уехала из города по делам, приглядывала за подростком бабушка. Родители другой купальщицы узнали о походе дочери на пляж от стражей порядка. Девочек вернули мамам и папам, но прежде с ними провели профилактическую беседу. Правоохранители собираются привлечь нерадивых родителей к административной ответственности.

Все новости региона
 Главный фанат ЧМ-2018 Томер Савойя вернулся в Бразилию
Земфира в Сочи: «Сегодня мой последний концерт в обозримом будущем»
ГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонии
Минобороны рассекретило приказ Сталина 1941 года бомбить Берлин
Шойгу напомнил немцам об истории разговоров с позиции силы
Где находится самый известный цветочный тоннель в мире (фото)
Эрдоган заявил о намерении вести торговлю с Россией в нацвалюте
Минобороны объяснило специфику подготовки летчиков Су-57
10 человек ранены в результате стрельбы в Манчестере
Спорт
ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в игре с «Енисеем» Дебютный гол в составе армейского клуба забил Абель Эрнандес — с пенальти, а «Енисей» забил первый гол в премьер-лиге
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стоит как надо: почему не падает Пизанская башня
9 любопытных фактов о дачах
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Все в сборе: Навка и Песков с детьми отдыхают в Италии Спортсменка поделилась редким совместным фото.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь