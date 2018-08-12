«Купаться запрещено» или как полицейские уводили детей с пляжей в Хабаровске

На пляжах Индустриального района Хабаровска прошли профилактические рейды. Правоохранители побывали на трех объектах и убедились лично, что таблички с надписями вроде «Купаться запрещено» абсолютно не действуют на отдыхающих. Горожане, в частности несовершеннолетние, идут в воду, несмотря на запреты и нестабильный уровень воды.

— Среди участников рейдов были инспекторы по делам несовершеннолетних. Они то и обнаружили купающихся в запрещенных местах детей. Так, полицейские увели пятерых ребят со стихийного пляжа на улице Богачева. Школьники не знали, что раньше на этой территории добывали песок и купание в этом месте опасно для жизни. Дети покинули водоем в сопровождении полицейских и отправились в отделение полиции, откуда их забрали родители, — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.